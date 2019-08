Dit zijn de 4 meest voorkomende oorzaken van een scheiding LDC

05 augustus 2019

17u12

Bron: mindbodygreen 6 Seks & Relaties Koppels die scheiden zijn al lang geen uitzondering meer. Maar de redenen waarom ze na enkele jaren toch uit elkaar gaan, blijft vaak een mysterie. Volgens een nieuwe studie heeft veel te maken met het gevoel dat ze emotioneel tekortkomen.

Geld of bedrog zijn nog steeds veel voorkomende oorzaken voor een scheiding. Maar de laatste jaren schuilen er steeds vaker emotionele of psychologische redenen achter een breuk. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Kopenhagen. De wetenschappers hebben 2.371 mensen ondervraagd die net een scheiding achter de rug hadden. Zo’n 44% had daar zelf voor gekozen, bij 16% ging het om een gemeenschappelijke beslissing en bij 40% was het de partner die de stap had gezet. De onderzoekers konden 4 redenen onderscheiden die het vaakst werden aangehaald.

Gebrek aan intimiteit

De meest voorkomende reden? Bijna de helft (47%) gaat uit elkaar omdat ze geen gevoelens meer hebben voor elkaar.

Communicatieproblemen

Communicatie wordt vaak bestempeld als één van de belangrijkste bouwstenen van een goede relatie. Het is dan ook geen verrassing dat slechte communicatie door 44% wordt aangehaald als reden om te scheiden.

Gebrek aan empathie, respect of vertrouwen

Ook respect, vertrouwen en empathie zijn belangrijke facetten. Als een partner het gevoel heeft dat één ervan ontbreekt, kan dat het einde betekenen van een huwelijk.

Koppels groeien uit elkaar

‘En ze leven nog lang en gelukkig.’ Het is een zinnetje dat steevast voorkomt in sprookjes, maar de realiteit zit een tikje anders in elkaar. Voor een goede, langdurige relatie moet je vaak werken, en dat betekent vaak voldoende quality time met elkaar. Doe je dat niet? Dan is de kans groot dat je uiteen groeit.

“Deze vier oorzaken zijn van romantische en emotionele aard”, zo stellen de wetenschappers vast. “Dit toont aan dat de betekenis van een huwelijk veranderd is. Mensen hechten veel meer belang aan liefde, intimiteit, communicatie, respect en vertrouwen.”