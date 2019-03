Dit zijn de 10 meest romantische plekken voor een huwelijksaanzoek LDC

19 maart 2019

13u47

Bron: Cosmopolitan 0 Seks & Relaties Een huwelijksaanzoek is een romantisch moment, maar een mooie locatie geeft toch nog dat tikje extra. Wat zijn nu de beste plekken om de knieval te maken? Datingsite EliteSingles deed een rondvraag bij 1.600 mensen en stelde een lijst op met de 10 populairste plaatsen.

Een ding is duidelijk: een reis is en blijft superpopulair voor een huwelijksaanzoek. Niet echt een verrassing, want een strand of een romantische stad als Parijs of Venetië vormt natuurlijk het perfecte decor voor een verloving. Moet het allemaal niet zo chique zijn? Ook de meest knusse plek van al - gezellig thuis - staat in het lijstje.

Een volledig overzicht:

10. Sydney, Australië

9. Niagarawatervallen, de VS

8. New York, de VS

7. Bali, Indonesië

6. Thuis

5. Vanua Levu, Fiji

4. De Bahama’s

3. Hawaï, de VS

2. Parijs, Frankrijk

1. Venetië, Italië