Dit vinden mannen de grootste afknappers Margo Verhasselt

30 juli 2018

14u03

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Wanneer het over daten gaat, of relaties in het algemeen, heeft iedereen een paar dingen waar ze gewoon niet mee kunnen leven. Misschien krijg jij het op je zenuwen van iemand met een gat in zijn hand of kan je er niet mee om wanneer iemand niet dezelfde humor heeft. Een afknapper is niet per se negatief. Je weet wat je wil en dat is oké. Wat zijn de grootste afknappers voor mannen? We geven een overzicht.

Een afknapper stelt grenzen. Het bepaalt voor jou wat je wel en niet leuk vindt en helpt bij het maken van beslissingen in je leven. Jonathan Bennet, relatie- en datingexpert legt uit aan lifestylewebsite Bustle: "Wanneer je afknappers op een gezonde manier benadert, zorgen ze ervoor dat je waarden en normen een vaste plaats krijgen wanneer je aan het daten bent. Zo kunnen afknappers mensen soms echt helpen."

Wat we niet leuk vinden is voor iedereen anders. Daarom is het ook belangrijk om informatie over afknappers met een korrel zout te nemen. Al kan het erg interessant zijn om na te denken over waarom iemand een bepaald ding verschrikkelijk vindt.

Dit zijn de grootste afknappers voor de meeste mannen volgens de wetenschap.

1. Een ongemakkelijke eerste date

"56 procent van de mannen zou niet op tweede date gaan als er op het eerste afspraakje ongemakkelijke stiltes waren." Een goede klik en directe vonk is belangrijk voor heren. Voelen ze die niet, dan wordt een date al gauw bekeken als slecht en komt er in veel gevallen ook geen tweede.

2. Geen humor

Het is o zo bekend. We lachen graag. Geen wonder dat humor hoog aan dit lijstje prijkt. Een poll toonde aan dat 94 procent van de mannen hun ideale partner als grappig beschrijft. Wanneer het gevoel voor humor niet overeenkomt, kan dat dan ook ineens het einde van de relatie betekenen.

3. Andere financiële doelen

"Ongeveer de helft van de mannen, ongeacht hun salaris in vergelijking met dat van hun partner, wil de kosten van een relatie delen of gescheiden houden, zolang het maar eerlijk verdeeld is," stelt een onderzoek van CreditLoan.com. Als hun partner het daar niet mee eens is, kan dat een afknapper zijn.

Je kan als koppel uiteraard praten over geld en zorgen dat je op dezelfde golflengte zit wanneer het over financiën aankomt. Geld is altijd een gevoelige zaak. Wanneer geen goede afspraken gemaakt worden, kunnen er serieuze problemen de kop opsteken.

4. Verlegenheid

Hoe introvert of extravert iemand is kan een grote rol spelen in aantrekkingskracht. Wanneer communicatiestijlen niet overeenkomen, kan het moeilijk zijn om een goede relatie te behouden.

Volgens een poll van Superdrug Online Doctor verkiest amper 7 procent van de mannen een introverte partner.

5. Weinig ambitie

Wanneer iemand niet weet welke kant hij uit wil met z'n leven, kan dat saai overkomen. Het geeft een negatieve indruk en de persoon komt lui over.

6. Leeftijdsverschil

De ideale leeftijd volgens mannen? Een vriendin die vijf jaar jonger is dan hen. Terwijl de heren een 'groen blaadje' verkiezen, kiezen de dames iemand die een half jaar ouder is dan zij.

7. Andere seksuele interesses

Het is altijd mogelijk om meer over je seksleven te praten en de vonk opnieuw aan te wakkeren, maar andere seksuele interesses kunnen een grote afknapper zijn. Zo zouden koppels die weinig seks hebben zich minder verbonden en aangetrokken tot elkaar voelen. Daarnaast zouden ze ook minder van seks genieten omdat ze het vaak saai vinden.