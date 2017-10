Dit type porno kijken vrouwen het vaakst C.D.

18u00

Bron: Women's Health Magazine 0 Thinkstock

Het is intussen geen geheim meer dat ook vrouwen wel eens naar porno durven grijpen. Uit onderzoek van het Britse magazine Marie Claire blijkt dat maar liefst een op de drie vrouwen minstens één keer per week naar porno kijkt. Niet alleen de passionele seksscènes zijn geliefd, er is namelijk een ander type porno dat de vrouw nog veel beter weet te smaken.

Buzzfeed en Pornhub onderzochten naar welk type porno vrouwen het meeste zoeken, en dat blijkt uit de onderzoeksresultaten niet om passionele man-vrouw liefdestaferelen te gaan. Niet alleen mannen zouden girl-on-girl porno waarderen (het is de zesde meest gezochte zoekterm), ook vrouwen zijn liefhebbers van lesbische porno. Het is zelfs zo dat vrouwen 132% sneller geneigd zijn de zoekterm in te geven dan hun mannelijke tegenhangers, en dat kan wel eens goed te maken hebben met het feit dat lesbische porno vaker focust op orale stimulatie. Een voorproefje dat vrouwen over het algemeen meer genot biedt dan het 'échte werk'.

Dat je als vrouw naar lesbische porno grijpt, is trouwens absoluut geen reden om je geaardheid in vraag te stellen. 'Porno is een veilige manier om te ontdekken wat jou opwindt. Het staat niet in direct verband met je wensen om het ook in de praktijk te brengen', aldus sekstherapeute Megan Fleming.