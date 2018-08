Dit stappenplan doorloop je best voor je gaat samenwonen Ashlie Schaillee

01 augustus 2018

17u09

Iedereen kent de klassieke volgorde van huisje, tuintje, kindje (of beestje). Soms maken we deze stappen te snel, soms gaan we dan weer te traag. Maar hoe weet je nu of je werkelijk klaar bent om samen te wonen met je partner?

Koppels beslissen vaak om samen te wonen door verliefdheidskriebels, omdat het juist aanvoelt, uit gemakkelijkheid of omdat het financieel beter uitkomt. Want een huis delen met twee is leuker en goedkoper dan alleen. Maar is dit wel de juiste manier om samen te hokken? Want nadat je de stap hebt gemaakt, is het moeilijker om terug te keren.

Britse psycholoog en relatie-expert Madeleine Mason somt 5 mijlpalen op die je als koppel moet hebben meegemaakt voor je samen onder één dak gaat leven.

1. Je moet uitsluitend met elkaar daten (tenzij je alle twee overeenstemt met een andere regeling of een open relatie).

2. Je moet elkaars ouders al ontmoet hebben. Ja, ook die vervelende schoonmoeder hoort bij de familie én zal geregeld over de vloer komen.

3. Jullie moeten al over de toekomst gepraat hebben. Welke wilde of romantische plannen koestert je lief? Je wil niet voor verrassingen komen te staan wanneer de ene plots wil trouwen en de andere niet.

4. Veel koppels hebben wel eens een discussie over geld. In sommige gevallen is het zelfs een reden om uit elkaar te gaan. Praat daarom met elkaar over de financiële situatie: wie betaalt voor wat? Wil je bijleggen voor die peperdure full hd-tv of niet? Het is belangrijk om te weten wat de financiële status is van je partner, zeker wanneer jullie samen een huis of appartement willen kopen.

5. Last but not least. Jullie moeten er beiden zeker van zijn dat jullie willen samenwonen. Laat jullie keuze niet beïnvloeden door de buitenwereld, familie of vrienden. Ook niet omdat het volgens hen of 'dé maatschappij' zo hoort te zijn. De tijd is rijp wanneer jullie er beiden klaar voor zijn.

Deze vijf stappen met gemak kunnen afvinken? Dan zijn jullie er waarschijnlijk wel klaar voor. Succes!