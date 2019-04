Dit is wat je seksdromen écht betekenen Nele Annemans

07 april 2019

15u22

Bron: Red Online 0 Seks & Relaties Ook al levensechte seksdromen gehad, bijvoorbeeld over die knappe collega of je favoriete acteur? Je bent heus niet de enige. Maar hoe komt het nu dat je zulke dromen ervaart, en vooral, wat betekenen ze?

Of je nu in een relatie zit of single bent, iedereen beleeft weleens een seksuele droom. “Seks met een celebrity of dromen over ontrouw zijn de twee meest voorkomende onderwerpen die naar boven komen”, vertelt dokter Jennifer Parker van de Universiteit van West-Engeland. “Vaak voelen vrouwen zich daar schuldig over, zeker als ze droomden over seks met iemand die ze in het echte leven kennen.”

Toch is er volgens Parker helemaal geen reden om je zorgen te maken. “Als je veel seksuele dromen hebt, kan dat simpelweg betekenen dat je gewoon extra opgewonden bent en je seksuele verlangen groter is dan normaal.” Ook je hormonen spelen een grote rol. “Na de menstruatie is het seksuele verlangen van vrouwen het sterkst. Het is dan ook logisch dat ze dan meer dromen over seks of een intens orgasme”, aldus Parker.

Volgens een recente studie van Dylan F. Selterman, professor aan de Universiteit van Maryland, kunnen seksdromen daarentegen wel een invloed hebben op je relatie. “Mensen die in een goede relatie verkeren, meldden de dag na een seksdroom een hogere mate van nabijheid en intimiteit met hun partner. Mensen bij wie de relatie echter niet goed liep, voelden daarna net meer afstand met hun partner.”

Dit is wat je seksdromen echt betekenen.

1. Vreemdgaan

Als je je partner bedriegt in je droom, dan kan dat een teken zijn dat je je onvervuld voelt in je relatie. Word je bedrogen, dan wijst dat vaak op onzekerheid of jaloezie.

2. Seks met je ex

Wees gerust, een droom over een potje rampetampen met je ex betekent niet noodzakelijk dat je hem of haar ook daadwerkelijk terug wil. Wat wel kan zijn, is dat je de breuk nog niet helemaal verwerkt hebt of dat je bang bent dat je nieuwe relatie hetzelfde verloop zal kennen.

3. Met hetzelfde geslacht

Als je droomt over seks met iemand van hetzelfde geslacht betekent dat niet dat je plots moet beginnen te twijfelen aan je geaardheid. Meestal wijzen die dromen erop dat je je eigen karaktereigenschappen accepteert of dat de vrouw van wie je droomt de karaktertrekken weerspiegelt die je graag hebt of die je nodig hebt.

4. Met iemand die je kent

Mensen die we regelmatig tegen het lijf lopen, kunnen een vaste waarde worden in onze dromen. Maak je echter geen zorgen, meestal hebben die dromen geen diepe romantische betekenis. Het is gewoon de manier waarop je hersenen verwerken wat je in het echte leven meemaakt.