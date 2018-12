Dit is wat er met je lichaam gebeurt tijdens de seks NA

03 december 2018

14u55

Seks & Relaties "Wow, mijn hypofyse licht op", is waarschijnlijk wel het laatste waar je tijdens een stomende vrijpartij aan denkt. Toch gebeurt dat en nog een heleboel andere dingen met je lichaam tijdens de seks. Enkele experten geven uitleg.

De opwindingsfase

Tijdens deze fase ondergaat je lichaam verschillende zichtbare veranderingen. “Doordat je bloeddruk stijgt, je bloed sneller stroomt en je lichaam meer stikstofoxide afgeeft, kan je vagina veranderen van kleur en opzwellen”, vertelt gynaecoloog Diana Ramos. “Borsten en andere gevoelige plekjes raken ook opgewonden, je baarmoeder kantelt naar achteren én je hartslag gaat de hoogte in. Bij de man gaat in deze fase de penis rechtop staan en de teelballen omhoog zodra het scrotum samentrekt. Doordat je bloed ook naar de oppervlakte van je huid stroomt, ontstaat die typische rode blos op je gezicht.”

De plateaufase

In deze fase zijn de tekenen van opwinding nog duidelijker volgens seksuologe Jess O’Reilly. “Net voor het orgasme is de opwinding het grootst. De hartslag verhoogt, de ademhaling neemt toe, de vagina wordt nog vochtiger, de buitenste schaamlippen zwellen nog meer op en de baarmoeder kantelt nog een beetje verder. Bij de man is de penis volledig stijf en worden de teelballen meer naar het lichaam toegetrokken.”

Het orgasme

Hoewel het hart vaak gelinkt wordt aan seks en liefde, zegt O’Reilly dat er vooral in je hersenen en zenuwstelsel van alles gebeurt tijdens een orgasme. “Hoe dichter je bij het hoogtepunt komt, hoe groter de sensatie in je hersenen is. Het is zo spannend, plezierig en belonend dat onze hersenen haast hetzelfde effect beleven tijdens seks als wanneer iemand drugs neemt. De hypofyse licht op, de hypothalamus gaat in overdrive en de delen die je gedrag en redenering regelen worden afgesloten. Kortom, er gebeurt van alles. Daarnaast blijkt uit hersenscans dat seks zowel een fysieke als emotionele ervaring is, omdat de amygdala, die zowel je emoties als je spierfunctie regelt, geactiveerd wordt.”

Ramos vertelt ook dat er verschillende stofjes vrijkomen tijdens de seks. “Als je hartslag, ademhaling én je bloeddruk hun hoogtepunt bereiken, ontstaat er ook een piek in de productie van oxytocine, beter bekend als het liefdes- en knuffelhormoon. Er komt dopamine vrij, waardoor je een euforisch gevoel ervaart.”

Daarnaast gebeuren er volgen O’Reilly nog een resem dingen met je lichaam zodra je een orgasme krijgt. “Bij sommigen gaan de pupillen verwijden en anderen kunnen dan weer spiersamentrekkingen ervaren over hun hele lichaam.”

De ontspanningsfase

In de laatste fase komt je lichaam weer tot rust. Het bloed stroomt opnieuw naar je lichaam en alle hormonen en neurotransmitters beginnen weer op te lossen zodat je lichaam terug naar zijn normale toestand keert.

O’Reilly benadrukt wel dat seks elke keer anders is en je niet per se al deze fases moet doorlopen. “Weet dat deze reacties niet universeel zijn en dat je ze niet hoeft te ervaren om van seks te kunnen genieten.”