Dit is wat er met je lichaam gebeurt als je een gebroken hart hebt

07 oktober 2018

17u35

Bron: Goed Gevoel 1 Seks & Relaties Een relatiebreuk verwerken doe je niet zomaar. Zeker in het begin voelt het alsof de grond onder je voeten is weggezakt, en je alleen nog maar in bed wil liggen huilen. Hieronder lees je wat een gebroken hart allemaal met je lichaam doet.

Over de emotionele effecten van een break-up is al veel gezegd en geschreven, maar wist je dat een relatiebreuk ook een fysieke aanslag op je lichaam is?

Vooral in het begin is het niet abnormaal dat een beëindigde liefdesrelatie een grote invloed heeft op je slaapritme. De stress die zo’n breuk veroorzaakt kan de biologische processen verstoren die je normaal gesproken helpen om aan het einde van de dag in slaap te vallen. Als je lijdt aan een gebroken hart kan het bijzonder moeilijk zijn om je gedachten te kalmeren en tot rust te komen.

Daarnaast gaan ook angst en hartkloppingen vaak gepaard met een gebroken hart. Het verdriet dat een relatiebreuk veroorzaakt kan ervoor zorgen dat je zenuwstelsel overprikkeld raakt, waardoor je het gevoel krijgt alle controle te verliezen. Wist je trouwens dat een verbroken liefdesrelatie in extreme gevallen kan lijden tot symptomen die erg gelijkaardig zijn aan een hartaanval? Het ‘Broken Heart Syndrome’ werd voor het eerst erkend in medische literatuur in Japan in 1990 en wordt beschreven als een tijdelijke hartaandoening die eruitziet als een hartaanval en die vaak wordt veroorzaakt door stressvolle situaties, zoals de dood van een geliefde of een scheiding.

Dit is wat je doet om er weer bovenop te raken

In tegenstelling tot wat je hart je misschien ingeeft, gaat op de zetel kruipen met een gigantische pot ijs je niet helpen om je relatiebreuk te verwerken. Best is om een activiteit te zoeken die je voor de scheiding al tot rust deed komen, en die vaker te doen. Meditatie, yoga of zelfs gewoon een boek lezen helpen je ook om te ontspannen. Daarnaast is afspreken met goede vrienden en vriendinnen altijd een goed idee.

