Dit is wat er gebeurt in je hersenen als je verliefd bent

08 maart 2019

10u12

Seks & Relaties Het warm krijgen als je bij hem of haar in de buurt bent, glinsterende ogen, klamme handen: verliefd zijn doet wat met een mensenlichaam. Maar de vlinders in je buik zorgen niet alleen voor fysieke veranderingen, ook in je hersenen gebeuren er een heleboel dingen.

1. Je bent minder angstig

Uit het observeren van hersenscans blijkt dat er een verhoogde activiteit is in de gebieden die verband houden met seks, beloning en je geheugen als je verliefd bent. Nog beter nieuws? Het zorgt er ook voor dat er minder activiteit is in de hersengebieden die betrokken zijn bij angst en afkeer. Kortom: als je verliefd bent gebeuren er meer dingen in de positieve gebieden van je brein, en minder in de slechte delen.

2. Je hebt minder stress

Uit de studie ‘The Neurobiology of Love’, die uitgevoerd werd door de University Medicine Berlin, het Institute for General Practice and Family Medicine en het Neuroscience Research Institute, blijkt dat verliefd zijn een invloed heeft op je stressresponssystemen waardoor je rustiger wordt. Wetenschappers ontdekten ook dat er meer oxytocine, ook wel gekend als het knuffelhormoon, vrijkomt als je verliefd bent. Dat geeft je een gevoel van veiligheid, waardoor stress en angst verminderen en die veiligheid kan je uiteindelijk ook helpen betere beslissingen te nemen in andere aspecten van je leven.

3. Je voelt je veel gelukkiger

Net zoals het moment waarop je het bevestigingsmailtje krijgt dat je Zalandopakketje onderweg is, geeft verliefd zijn je een gelukkig gevoel. Dat blijkt ook uit een onderzoek dat verscheen in het tijdschrift The Journal of Comparative Neurology en waarbij 2.500 hersenscans van 17 verliefde mensen onder de loep werden genomen. Zo was er te zien dat er meer dopamine, ook wel het feelgoodstofje genoemd, wordt afgegeven als je erg verliefd bent. En hoe hoger je dopaminegehalte, hoe gelukkiger je voelt.