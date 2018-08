Dit is waar men het meest over liegt op datingsites Valérie Wauters

30 augustus 2018

13u58

Bron: Tonic 1 Seks & Relaties In tijden waarin steeds meer mensen de liefde online zoeken duiken ook steeds vaker de unieke problemen op die daarmee gepaard gaan. Zo weerspiegelt iemands datingprofiel vaak niet de persoon die hij of zij echt is. Dat brengt ons meteen bij de vraag: hoe vaak liegen mensen over wie ze zijn op datingsites? En over welke dingen liegen ze het meest?

Uit onderzoek blijkt dat mannen op hun profiel het vaakst liegen over hun lengte. Ze schatten zichzelf daarbij altijd langer in dan ze in werkelijkheid zijn. Daarnaast is hun beroep ook een belangrijke factor wanneer het aankomt op het vertellen van een leugentje om bestwil. Vrouwen foefelen dan weer regelmatig met hun profielfoto (filtertje hier, gunstige camerapositie daar, you know the drill) en zijn zelden eerlijk over hun exacte gewicht. Toch zijn datingprofielen maar één aspect in het hele proces van het online daten. Pas na het heen-en-weer appen of mailen besluiten jullie elkaar al dan niet in het echt te ontmoeten. En dan begint het pas echt.

Leugentjes om bestwil

Onderzoekers Jeff Hancock en David Markowitz gingen aan de slag met de mail- en appgeschiedenis van 200 vrijwilligers, om zo te bepalen waar het vaakst over gelogen wordt tijdens het daten. Daaruit bleek dat de leugens die het vaakst verteld werden tijdens de ontdekkingsfase van het daten opgedeeld konden worden in twee categorieën.

Eerst en vooral werd er enorm vaak overdreven. Zo probeerden mannen en vrouwen zichzelf in een gunstiger daglicht te stellen naar hun potentiële partner toe. We beweren in zo’n geval bijvoorbeeld meer te sporten en gezonder te eten dan we in werkelijkheid doen.

Een tweede factor heeft dan weer te maken met beschikbaarheid. We claimen altijd drukker bezet te zijn dan in werkelijkheid het geval is. Wie al eens naar zijn of haar datingpartner gestuurd heeft dat ‘je aan het fitnessen was’, ‘de batterij van je telefoon leeg was’ of ‘je het bericht niet gezien had omdat je op stap was met een vriend(in)’ maakt zich schuldig aan het vertellen van een zogenaamde ‘butler lie’. Dat is een beleefde manier om een gesprek te vermijden wanneer je er even geen zin in hebt, en jezelf meteen ook even drukker voor te doen dan je in werkelijkheid bent. Want zeg nu zelf ‘ik lag op de bank te vegeteren met een Netflix serie en wou niet gestoord worden’ klinkt net iets minder aantrekkelijk dan ‘Ik hielp mijn beste vriendin met een crisis en had geen tijd om mijn telefoon te checken’.

Niet alleen slecht nieuws

Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws. Hoewel het lijkt alsof we met z’n allen leugenaars en bedriegers zijn als het op ons datingprofiel aankomt, blijkt uit het onderzoek dat amper 7% van de geanalyseerde berichten onwaar was. Je mag er dus van uitgaan dat het grootste deel wat je toekomstige partner je tijdens het online daten vertelt hoogstwaarschijnlijk de waarheid is. Bovendien is jezelf een beetje beter voordoen dan de werkelijkheid niet eens zo fout. Meer zelfs: de meerderheid van de online daders verwacht dat er hier en daar wat overdreven wordt. Let wel dat je niet over echt belangrijke zaken liegt. Zeggen dat je van honden houdt terwijl je bijvoorbeeld zwaar allergisch bent is niet alleen nefast voor je gezondheid, maar ook voor een eventuele relatie.