Dit is volgens onderzoek waar vrouwen écht opgewonden van raken Nele Annemans

26 februari 2019

08u53

Bron: Mind Body Green 0 Seks & Relaties Ryan Goslings accent, een ontbloot bovenlichaam, een lekker geurtje, een zoen in de nek of Matthias Schoenaerts tout court ... dat vrouwen van verschillende dingen opgewonden raken, bewijst een kleine rondvraag op onze redactie. Toch blijkt uit onderzoek dat vooral deze drie dingen ware lustopwekkers zijn.

Voor een studie ondervroegen enkele onderzoekers 662 heteroseksuele vrouwen die op dat moment in een relatie zaten. Het team, geleid door onderzoekster Sofia Prekatsounaki, ontdekte dat er drie dingen zijn die erbovenuit steken als het gaat om hun seksueel verlangen te verhogen: intimiteit, persoonlijke autonomie en bevestiging krijgen.

1. Intimiteit

“Terwijl mannen de neiging hebben om seks te zien als een manier om intimiteit te ervaren, zien vrouwen seks net als een gevolg van een erg goede emotionele band en intimiteit. Het geeft hen zin om te vrijen”, aldus psychologe Kathryn Hall. Intimiteit wordt door vrouwen vooral geassocieerd met gevoelens van genegenheid, betrokkenheid en nabijheid en komt meestal met verwachtingen van begrip, bevestiging en zorgzaamheid.

2. Het gevoel van persoonlijke autonomie

Als je een gevoel van persoonlijke autonomie ervaart in je relatie, betekent dat dat je je partner nog altijd als iemand apart en anders dan jezelf kunt beschouwen. En doordat jullie allebei jullie eigenheid nog hebben, is het ook makkelijker om opgewonden te raken van elkaar. De emotionele ruimte maakt immers dat er nog meer mogelijkheden zijn voor onverwachte dingen, wat je verlangen kan doen vergroten. Bij die koppels worden de verschillen ook niet alleen geaccepteerd, maar ook positief gewaardeerd.

Uit een eerdere studie uit 2010 bleek ook al dat een fysieke afstand de seksuele verlangens tussen twee mensen kan verhogen. “Als iets op een bepaald moment onbereikbaar is, kan dat ervoor zorgen dat je net meer naar iets verlangt. In dat opzicht kun je er dus van uitgaan dat afstand je seksuele verlangens een boost kunnen geven. Het is ook geweten dat je lust opgewekt kan worden door onthouding of afstand omdat je je fantasieën dan meer de vrije loop laat gaan”, aldus psychotherapeute Esther Perel.

3. Bevestiging krijgen

Waar vrouwen het meest opgewonden van raken? Het gevoel krijgen dat ze aantrekkelijk worden gevonden. “Een vrouw die zich aantrekkelijk en gewild voelt, gaat sowieso meer zin hebben in seks omdat ze meer zelfverzekerd is. Zelfbevestiging is daarbij het belangrijkst, maar als ze die bevestiging ook extern krijgt, krikt dat haar zelfvertrouwen nog meer op waardoor ook haar zin om te vrijen toeneemt”, legt Prekatsounaki uit.