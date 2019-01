Dit is hoelang het volgens experts duurt om over je ex heen te raken Nele Annemans

10 januari 2019

08u54

Bron: Elite Daily 0 Seks & Relaties Een relatie die spaak loopt gaat hoe dan ook gepaard met tal van emoties. Het kost immers tijd om te genezen van een breuk en dat herstel verloopt bij iedereen anders. En wat als jij degene was die er een einde aan maakte? Wanneer ga je dan verder? Enkele relatie-experten geven uitleg.

Als je je afvraagt hoelang het duurt vooraleer je over je ex raakt, zeker als je zelf de relatie beëindigde, dan ben je niet de enige. Hoewel er zeker ook individuele factoren een invloed hebben, zijn experts het erover eens dat er een aantal standaarden zijn die aangeven wanneer je min of meer klaar zou zijn om verder te gaan.

“Sommige mensen kennen misschien de regel dat de helft van de duur van de relatie de tijd is die je nodig hebt om over je ex te raken”, vertelt matchmaker Kat Haselkorn. Als je dus een jaar samen was, zou je een half jaar nodig hebben om verder te gaan. “Voor sommigen kan zo’n regel helpen om hun leven weer structuur en helderheid te geven. Maar voor veel anderen is er helaas geen exacte tijdsduur op te plakken”, aldus Haselkorn.

En maakt het nu echt een verschil wie wie dumpte? Volgens Haselkorn alvast wel. “Als jij degene bent die een einde maakte aan de relatie, heb je meestal iets meer tijd gehad om te wennen aan het idee dat je geen koppel vormt met je partner.” Jij hebt dus waarschijnlijk niet de volledige 6 maanden nodig om te herstellen van de breuk. “Een breuk is in het begin nooit makkelijk, maar jij hebt wel het voordeel dat je al enkele stappen verder bent dan je partner die onverwacht de breuk moet verwerken”, aldus de matchmaker.

Opnieuw verliefd worden

Als je er al een tijdje aan dacht om met je partner uit elkaar te gaan, heb je misschien zelfs niet eens erg lang nodig om opnieuw verliefd te worden. “Degene die het gedaan maakt, heeft waarschijnlijk al maanden kunnen wennen aan de nieuwe situatie, waardoor die al veel verder in het genezingsproces zit en zelfs al klaar is om verder te gaan tegen de tijd dat je werkelijk uit elkaar gaat”, vertelt datingcoach en relatietherapeute Samantha Burns. En volgens haar hoef je je daar ook helemaal niet schuldig over te voelen. “Meteen nadat je uit elkaar gaat een Tinderprofiel aanmaken? Helemaal niets om je over te schamen. Het kan zelfs net zijn wat je nodig hebt om het hoofdstuk met je ex af te sluiten en verder te gaan.”

Maar nogmaals: iedereen is anders, en zelfs als je de relatie zelf stopzette, heb je misschien meer dan de helft van de tijd dat jullie samen waren nodig om erbovenop te raken. En daar is ook niets mis mee. “Onze harten breken en genezen allemaal op een unieke manier. Er bestaat dus ook geen juiste of foute manier om ermee om te gaan”, zegt Haselkorn. “Luister vooral naar je eigen behoeften. Als je je niet kan voorstellen dat je ooit nog met iemand zou daten, neem dan wat tijd voor jezelf. Misschien duurt het maanden, of jaren, maar tijd geneest echt alle wonden dus ooit zal je weer verliefd kunnen worden. Doe wat voor jou het best aanvoelt, of dat nu een dag is, drie weken, zes maanden of twee jaar is.”

Meer over Haselkorn

samenleving

familie