Dit is hoelang het duurt om verliefd te worden (en dit gebeurt er in je brein) Valérie Wauters

18 juni 2019

14u57

Bron: Women's Health 0 Seks & Relaties Kan jij een oogrol ook amper onderdrukken wanneer er op Love Island alweer een koppel voor elkaar lijkt te vallen, amper enkele uren nadat ze het met hun vorige partner gedaan maakten? Dan ben je vast niet alleen. Maar wist je dat dat eigenlijk helemaal niet zo gek is? Het duurt namelijk echt niet zo lang om halsoverkop verliefd te worden, en dat is zelfs wetenschappelijk bewezen.

Ja, dat las je goed: er werd onderzoek gedaan naar de wetenschap achter het verliefd worden. Fysiologisch gezien duurt het slecht een vijfde van een seconde voor alle chemicaliën in je lijf, die dat smoorverliefde gevoel veroorzaken, in actie schieten. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in The Journal of Sexual Medicine.

Uiteraard wil dat niet zeggen dat je meteen halsoverkop aan die gevoelens wil toegeven. Je brein zit ook nog in de mix, en dat wil er uiteraard voor zorgen dat je verliefd wordt op een partner die geschikt voor je is. Dat is alleen vaak niet zo gemakkelijk als het klinkt. Waarom? Omdat onze hersenen willens nillens geprogrammeerd zijn voor de liefde. Meer zelfs: we zijn biologisch voorgeprogrammeerd om ons voor te planten, of we dat nu bewust willen of niet. Romantisch.

Wat ook de reden moge zijn: je verliefd voelen voelt goed aan. Of het nu is op iemand die je al jaren kent, of op iemand die je nog maar net leerde kennen, dit is waarom die vlinders in je buik beginnen te fladderen:

1. Je dopamineniveau piekt

Dopamine is het beloningshormoon van onze hersenen. Het piekt wanneer je iemand ziet die je leuk vindt. De jacht is open, de dopamine giert door je lijf en je bent vertrokken op je zoektocht naar de liefde.

2. Je oxytocineniveau stijgt

Oxytocine is het liefdeshormoon dat wordt geassocieerd met hechting. Sociaal isolement vormde historisch gezien een echte bedreiging, waardoor onze zogenaamde ‘zoogdierhersenen’ voorgeprogrammeerd zijn om ons te hechten aan een potentiële partner. Oxytocine komt trouwens bij vrouwen ook massaal vrij in het lichaam na een vrijpartij, en helpt het vertrouwen tussen partners opbouwen.

3 Serotonine gaat omhoog

Serotonine kan in dit geval beschouwd worden als een soort van statushormoon. Een partner met een goede ‘status’ kiezen (in dit geval kan je dat vertalen naar: gezond en sterk) zorgde er in de oertijd voor dat de overlevingskansen van je kinderen de hoogte ingaan. Dat is blijven hangen, waardoor we ons in deze tijd sneller aangetrokken voelen tot een succesvol persoon dan tot een totale nobody. Deze serotoninepiek kan het beslissende duwtje zijn dat ervoor zorgt dat je verliefd wordt.

De combinatie van bovenstaande factoren zorgt ervoor dat er in onze hersenen een echte liefdescocktail gemaakt wordt. Met ander woorden: we worden verliefd. Snel daarna volgt echter een moment waarop we moeten oppassen: eens de opstoot van liefdeshormonen voorbij is, is het aan jou om te beslissen wat je doet. Ga je op zoek naar een nieuwe ‘liefdeshigh’ door naar een andere partner uit te kijken, of probeer je het warme gevoel met je partner in stand te houden? Aan jou de keuze.