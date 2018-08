Dit is hoe je libido verandert door de jaren heen Valérie Wauters

19 augustus 2018

18u50 0 Seks & Relaties We weten allemaal dat de goesting in een stomende sessie tussen de lakens er niet altijd is. Heel wat factoren, van hormonale schommelingen tot een ruzie met je partner, hebben een invloed op ons libido. Wat je echter minder snel opmerkt is dat je seksdrive ook doorheen de jaren verandert.

Je libido vermindert vaak met de jaren. Natuurlijk merk je niet van de ene dag op de andere dramatische veranderingen, maar is het eerder iets wat erin sluipt. Veel heeft te maken met levensgebeurtenissen die onvermijdelijk een invloed hebben op je seksleven. Stress is daarbij de grootste moodkiller, maar ook de effecten van vermoeidheid of depressie mogen niet onderschat worden. Daarnaast bepalen de gevoelens die je hebt voor je partner natuurlijk ook voor een groot deel hoe vaak jij en je geliefde nog vrijen. Ook niet onbelangrijk: wat je eet en hoe vaak je aan lichaamsbeweging doet heeft een invloed op hoe vaak je zin hebt om ook in de slaapkamer nog wat verder te sporten.

Hoewel er geen gemiddeld libido bestaat, is het wel zo dat er bepaalde ‘trends’ in ons seksleven op te merken vallen wanneer we 20, 30 en 40 zijn.

Je seksdrive wanneer je 20+ bent

Wanneer je in je twintiger jaren bent is je seksdrive over het algemeen behoorlijk sterk. Dat kan te maken hebben met het krijgen van een nieuwe relatie, waarin het verlangen naar elkaar in het begin altijd groot is. Daarnaast spelen ook biologische factoren een grote kans. De mens is van nature uit voorgeprogrammeerd om zich voor te planten en dat heeft een grote invloed op je libido wanneer je in de twintig bent.

Je seksdrive wanneer je 30+ bent

Wees niet verontrust wanneer je libido wanneer je in de dertig bent plots een dipje krijgt. Je testosterongehalte daalt tijdens deze levensfase, waardoor ook je seksleven in negatieve zin beïnvloed kan worden. Bovendien beginnen vele vrouwen in hun dertiger jaren aan een gezin. De combinatie van het uitbouwen van een carrière, het hebben van een gezin en kinderen en alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken laten je vaak dodelijk vermoeid achter. Geen wonder dat je tijdens deze fase van je leven vaak een goede nachtrust verkiest boven een stomend potje seks.

Je seksdrive wanneer je 40+ bent

Hormonale veranderingen volgen elkaar snel op dit decennium. Vele vrouwen komen in de perimenopauze, en de eierstokken stoppen gaandeweg met het produceren van oestrogeen. Tijdens de perimenopauze zijn hormonale dipjes schering en inslag, wat een invloed kan hebben op je libido, je humeur en zelfs op de manier waarop je seks -zowel fysiek als emotioneel- ervaart. Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws. Voor vele vrouwen zijn hun veertiger jaren een periode waarin ze beter in hun vel zitten, en dat vertaalt zich meteen ook tussen de lakens. Je bent zekerder van wie je bent en wat je wil, en hebt er ook geen problemen mee om dit aan je partner te vertellen.

Tips om je libido een boost te geven - als je zelf vindt, dat dat nodig is - vind je hier.

