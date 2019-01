Dit is hoe je je datingapps ordelijk houdt met Marie Kondo Margo Verhasselt

21 januari 2019

14u11

Bron: Huffingtonpost 0 Seks & Relaties Tenzij je de voorbije weken op een plaats zat zonder internet hoorde je zonder twijfel al van Netflix’s nieuwe serie en hype: ‘Tidying Up With Marie Kondo’. De Japanse zorgt er eigenhandig voor dat de hele wereld is beginnen opruimen. Volgens Kondo verdienen alleen spullen die ‘vreugde’ oproepen een plaats in je leven en terwijl dat in haar geval meestal over oude boeken of een stapel T-shirts gaat, kan haar filosofie ook op andere delen van je leven worden toegepast. Al een tijd single? Dan is het misschien een goed idee om Kondo’s levenswijze toe te passen op je liefdesleven.

Verwijder apps die je niet blij maken.

In tijden van sociale media is de kans groot dat je liefdesleven gedomineerd wordt door datingapps. Sommigen leveren puik werk, sommigen zijn verschrikkelijk en sommigen dan weer gewoon volledig nutteloos. Gebruik Kondo’s bekende credo en stel jezelf de vraag: ‘word ik gelukkig van deze app?’ Heb je effectief al iets positief uit deze app gehaald of brengt hij eigenlijk alleen frustraties met zich mee?

Is het vooral dat laatste? Dan weet je wat je te doen staat: adieu, app! En hallo meer plaats op je gsm!

Denk na over je gevoelens

Kondo wijst mensen erop dat ze hun woning moeten inrichten naar hoe ze zich voelen. Het is redelijk voor de hand liggend dat ook dat een techniek is die goed toepasbaar is op je liefdesleven. Spreek zo snel mogelijk face to face met je potentiële nieuwe partner af. Het is gemakkelijk om je even te verstoppen achter je gsm en op papier lijkt alles vaak veel mooier. Maar je kan nu eenmaal geen goede beslissing maken over of iemand goed bij je past voordat je die persoon ook echt voor je hebt zitten. Dat vindt ook Emily Polak, psycholoog en matchmaker bij datingapp Tawkify.

“Bekijk of je effectief een klik voelt, of er gelijkenissen zijn wanneer je de persoon in het echt ontmoet", legt ze uit aan The Huffington Post. “Als je voelt dat er iets moois tussen jullie bloeit en dat het de moeite waard is om door te gaan, dan mag je wat meer tijd met die persoon doorbrengen, anders is het tijd om verder te gaan met je leven.”

Thank u, next

Doorheen het seizoen vraagt Kondo mensen om spullen te bedanken alvorens ze weg te gooien om zo hun dankbaarheid te oefenen. Je smijt in haar ogen nooit zomaar een oude handtas weg, je bedankt de tas en denkt na over de mooie momenten die jullie samen beleefden. (“Je hield zoveel dingen voor mij vast, bedankt Marc Jacobs!”)

Hetzelfde moet je doen met je exen. Voordat je jezelf terug op de datingmarkt gooit, is het tijd om frustraties vanuit het verleden los te laten én ook alle digitale reminders van je ex. Verwijder foto’s van je gsm, stop oude spullen in een doos en laat het verleden voor wat het is.

Like alleen mensen die je écht wil liken

Kondo wil eigenlijk maar een ding: dat we niet langer rommel verzamelen die we niet nodig hebben. Als je de bomen niet langer door het bos ziet en de notificaties op je datingapps niet meer in de hand te houden zijn, stel jezelf dan de vraag of je niet te veel ‘ja’ swipet. Like je mensen uit interesse of gewoon omdat je je verveelt?

Probeer alleen mensen te liken waarmee je je écht op date ziet gaan, stelt Samantha Burns, datingcoach. “Maak met jezelf de afspraak om echt iedereen waarmee je matcht een berichtje te sturen. Zo krijg je geen ellenlange lijst van matches die van je app een boeltje maakt.”

Als je iemand ontmoet die je echt leuk vindt, waardeer hen

“Waardeer alles wat je hebt”, het is nog zo'n belangrijk stokpaardje van de Japanse. Om mee af te sluiten: als je iemand ontmoet die je de moeite waard vindt, ga dan niet focussen op wat er eventueel mis is aan hen maar wel op alles wat je net wel goed aan hen vindt.