Dit is hoe gelukkige koppels ruziemaken VW

24 september 2019

10u53

Bron: University of Tennessee 0 Seks & Relaties Het is stil waar het nooit waait, en in elk huwelijk durft het weleens goed te stormen. Uit onderzoek blijkt trouwens dat gelukkige koppels over dezelfde onderwerpen ruziën als ongelukkige echtparen: kinderen, geld, schoonouders en intimiteit.

Maar als er geen verschil is wat betreft de onderwerpen waarover getrouwde stellen ruziën, is er dan wel een onderscheid in de manier waarop gelukkige stellen kibbelen versus ongelukkige stellen? Zeer zeker, zo blijkt uit een studie die de titel ‘What are the marital problems of happy couples?’ kreeg. “Gelukkige koppels hebben de neiging om voor een oplossingsgerichte benadering van conflicten te kiezen”, zegt hoofdauteur Amy Rauer, universitair hoofddocent kinder- en gezinsstudies aan de University of Tennessee.

Rauer en drie collega’s observeerden voor de studie twee steekproeven van paren die zichzelf als gelukkig omschrijven. 57 van deze paren waren halverwege tot eind dertig en waren gemiddeld negen jaar getrouwd. 64 van de paren waren begin 70 en waren gemiddeld 42 jaar getrouwd.

De echtparen in beide testgroepen rangschikten hun meest en minst ernstige problemen op een gelijkaardige manier. Intimiteit, vrije tijd, huishouden, communicatie en geld waren het ernstigst, evenals gezondheid voor de oudere paren. Koppels in beide steekproeven rangschikten jaloezie, religie en familie als de minst ernstige issues.

Oplossingsgericht ruziën

Toen de onderzoekers bestudeerden hoe de echtparen hun huwelijksproblemen bespraken, viel het op dat ze zich allemaal concentreerden op kwesties met duidelijke oplossingen, zoals het verdelen van huishoudelijk werk en de manier waarop ze hun vrije tijd konden doorbrengen. De koppels kozen er daarnaast zelden tot nooit voor om te kibbelen over zaken die moeilijker op te lossen waren. Volgens Rauer is deze strategische manier van beslissen meteen ook een van de sleutels tot hun succesvolle huwelijk. “Alleen maar focussen op aanhoudende, moeilijk op te lossen problemen kan het vertrouwen van beide partners in de relatie ondermijnen”, aldus Rauer. Daarom is het volgens de onderzoekster ook een beter idee om als koppel eerst te focussen op makkelijk oplosbare problemen. “Als koppels het idee krijgen dat ze kunnen samenwerken om hun problemen op te lossen, kan dat hen vertrouwen geven om ook de moeilijkere problemen aan te pakken.”

De zaken die kopels het moeilijkst oplosbaar vonden waren veelal gesprekken die te maken hadden met de gezondheid van hun partner en fysieke intimiteit. Deze problemen zijn immers vaak moeilijker aan te pakken zonder het competentiegevoel van de partner aan te tasten of hem of haar een kwetsbaar of beschaamd gevoel te geven. Stuk voor stuk gevoelens die ervoor kunnen zorgen dat er net meer conflicten ontstaan.

De onderzoekers ontdekten ook dat koppels die langer getrouwd waren minder ernstige problemen rapporteerden en over het algemeen minder ruziemaakten. Dat komt overeen met eerder onderzoek dat suggereert dat de perceptie van oudere partners dat ze minder tijd met elkaar doorbrengen, hen ertoe kan brengen om voorrang te geven aan hun huwelijk. Daardoor beslissen ze vaak ook sneller dat sommige zaken nu eenmaal het ruziemaken niet waard zijn. “In staat zijn om succesvol een onderscheid te kunnen maken tussen zaken die moeten worden opgelost versus dingen die het kibbelen niet waard zijn, kan een van de sleutels zijn voor een langdurige, gelukkige relatie”, besluit Rauer.