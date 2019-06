Dit is het beste seksstandje om tot een orgasme te komen Nele Annemans

07 juni 2019

11u58

Bron: Red Online 0 Seks & Relaties Sommige doen je voelen als een ware seksgodin, andere voelen gewoon, laat ons eerlijk zijn, awkward. Maar welk seksstandje is nu het best om tot een orgasme te komen?

Uiteraard draait seks niet alleen om de climax en om ervan te genieten is penetratie soms zelfs niet nodig. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet benieuwd waren naar welk standje ons nu het best naar een hoogtepunt leidt.

Uit een nieuw onderzoek van Superdrug’s Online Doctor bij 1.018 mensen die in een relatie zitten blijkt dat 48% van de vrouwen en 37% van de mannen de missionarishouding nog altijd de beste manier vinden om een orgasme te bereiken. De deelnemers gaven aan dat ze in het meest populaire en bekendste standje het langst vreeën waardoor er makkelijker naar een hoogtepunt gewerkt kon worden. Volgens 16% van de vrouwen en 18% van de mannen werkte doggystyle dan weer beter om tot een climax te komen.

Kortom, de studie bewijst dat dat je je niet in allerlei ongemakkelijke bochten moet wringen en dat het vaak de eenvoudigste dingen zijn die je doen genieten. Anderzijds is ieder lichaam én elke relatie anders. Wat voor de ene werkt, werkt daarom niet voor de andere dus doe vooral wat voor jou goed voelt.