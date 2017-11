Dit is één van de vaakst voorkomende redenen waarom relaties stuklopen ND

09u42

Bron: The Independent 3 thinkstock Seks & Relaties Zit je relatie even in een dipje? Mijd dan vooral demonstratief met de ogen rollen en sarcastische opmerkingen maken tegen je wederhelft. Volgens relatie-expert Dr. John Gottman is minachting tegenover je partner één van de vaakst voorkomende redenen waarom koppels uit elkaar gaan, een val waar je sneller in trapt dan je denkt.

Dr. John Gottman is een Amerikaanse relatietherapeut en bestsellerauteur van meer dan veertig boeken met huwelijks- en relatietips. Hij gaat er prat op dat hij in 90% van de gevallen kan voorspellen of een koppel al dan niet bij elkaar zal blijven. Volgens de therapeut is één van de eerste tekenen dat een relatie in het slop zit, wanneer je je partner begint te minachten en hem of haar een gevoel van waardeloosheid bezorgt.

Minachting als sluipend gif

Naast elkaar bekritiseren, defensief gedrag en een spreekwoordelijke muur rond jezelf bouwen, is minachting één van de meest destructieve gedragingen binnen een relatie. Gottman noemt dit de "vier ruiters van de Apocalyps". Onder deze vier kenmerken vallen onder meer een gebrek aan respect en spotten met de partner, vijandige humor, scheldwoorden en bepaalde lichaamstaal, zoals met de ogen rollen en spotten met de ander. "Wanneer minachting je relatie begint te overheersen, krijg je de neiging om alle positieve eigenschappen van je partner compleet te vergeten, zeker als je van streek bent," schrijft Gottman in zijn boek 'Waarom relaties slagen of falen.' "Dat plotse verval van bewondering is een belangrijke reden waarom je moet stoppen met elkaar te minachten binnen een relatie of huwelijk."

Patroon doorbreken

Herkenbaar? Gelukkig zijn er volgens de professor manieren om dit negatieve patroon te doorbreken, voor het te laat is. Bouw opnieuw respect en bewondering voor elkaar op door herinneringen op te halen aan toen jullie elkaar voor het eerst ontmoetten en hoe leuk en aantrekkelijk jullie elkaar toen vonden. Zorg ervoor dat je opnieuw respect, waardering en vriendschap voor elkaar voelt in de relatie. Lukt het niet uit eigen beweging? Aarzel dan niet om er een therapeut bij te halen om jullie bij te staan.