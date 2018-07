Dit is de reden dat we naaktfoto's sturen Liesbeth De Corte

25 juli 2018

08u51 2 Seks & Relaties Sexting. Er is al veel over geschreven en er wordt nog meer over gefluisterd. Het zou een gevaar zijn voor de jeugd en voor onze privacy. Maar toch lijkt het wel alsof haast iedereen, jong en oud, regelmatig pikante foto’s naar anderen doorstuurt. Waarom doen we dat dan?

Laten we meteen met de deur in huis vallen. Op zich is er niets mis met sexting, of het versturen seksueel getinte foto’s en berichten. Vergelijk het met vroeger, toen vrouwen achter een muurtje gingen staan om hun borsten te flashen voor hun vlam of kerels stoute kiekjes maakten met een polaroidcamera. Nu gebeurt dat gewoon digitaal en via de smartphone. Het wordt pas problematisch als mensen dit onder druk gaan doen of als iemand die beelden die oh zo privé zijn, online zet.

Flirten en zelfvertrouwen

Dat is trouwens niet alleen onze mening, maar ook die van een heleboel wetenschappers en experts. Uit een uitgebreide studie van de universiteit van Calgary in Canada blijkt dat sexting al lang geen marginaal fenomeen meer is. Voor het rapport werden 39 onderzoeken - waar in totaal 10.300 mensen jonger dan 18 jaar aan hadden deelgenomen - geanalyseerd. En wat bleek? Maar liefst een op de vier jongeren ontvangt af en toe een pikante foto, en een op de zes heeft zelf aan sexting gedaan.

“Het is een manier voor jongeren om elkaar te verkennen”, reageerde pestexpert Gie Deboutte eerder al in Het Laatste Nieuws. “Ze wisselen dingen uit die deel uitmaken van hun relatie en die nodig zijn voor de ontwikkeling in een zekere zin. Ze bouwen hun eigen seksualiteit, zelfzekerheid en vertrouwen op.” Dat bevestigt ook een studie van het Australisch Instituut voor Criminologie bij 579 studenten. Veel jongeren verzenden seksueel getinte foto’s of berichten om hun zelfvertrouwen een boost te geven, of omdat ze het fliterig en grappig vinden.

Ook getrouwde koppels doen het

Maar ook volwassenen durven zich (letterlijk) bloot te geven. Niet alleen bij tieners, maar ook bij wolwassenen maakt sexting deel uit van het moderne liefdesspel. Dat zeggen althans popcultuur-onderzoekerst Lauren Rosewarne en sekstherapeute Somerset Maxwell. “Tien jaar geleden zouden heel wat minder vrouwen een foto van hun boezem of zichzelf in lingerie naar een man gestuurd hebben. Nu bevat haast elke smartphone naaktfoto’s.”

Ook dat wordt bevestigd door onderzoek. Uit een rondvraag van Amerikaanse wetenschappers bij 352 mensen kwam naar voren dat 75 procent van de millenials zich heeft bezig gehouden met sexting. 62 procent heeft al eens een foto verstuurd die niet voor iedereens ogen bedoeld is. En uit andere studies blijkt dat 45-plussers dit ‘spelletje ook meespelen’. Bovendien zijn het vaak mensen in een relatie die zich van hun meest stomende kant laten zien via naaktfoto’s. Ze doen dit om hun seksleven een boost te geven en de kriebels in hun buik aan te wakkeren. Sommige getrouwde tortelduifjes die aan sexting doen, zijn ook meer tevreden over hun relatie en seksleven. Dat staat te lezen in een artikel dat gepubliceerd is in het vakblad Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.

Het lifestylemagazine InStyle heeft aan haar lezeressen gevraagd waarom zij zulke foto’s versturen, en kregen een heleboel openhartige antwoorden. “Ik heb ze eens naar mijn ex gestuurd, omdat ik wist dat het een sexy verrassing zou zijn. Ik kreeg er stiekem een machtig gevoel van en het gaf me ook een egoboost, omdat ik wist dat ik een blije reactie ging krijgen”, laat Fiona uit Washington weten. “Ik verveelde me en voelde me eenzaam. Ik was al veel te lang single en wou gewoon een beetje bevestiging dat ik nog steeds aantrekkelijk was”, geeft Natalie eerlijk toe.

Risico’s

Maar langs de andere kant moeten we ook realistisch zijn en beseffen dat er risico’s verbonden zijn aan sexting. Ook al vertrouw je de persoon waar je nu zo hoteldebotel van bent voor 100 procent, de kans zit er altijd in dat daar in de toekomst verandering in komt. Of dat zijn of haar telefoon gestolen of gehackt wordt. We begrijpen het: je hebt zin en je wil wat. Maar hou je aandacht erbij als je een naaktfoto maakt. Zorg dan dat je er nooit herkenbaar opstaat. Je weet maar nooit. En als je toch tijd vrijmaakt, dubbelcheck dan altijd naar wie je jouw foto stuurt. Niets is erger dan je schoonvader verrassen met een foto die niet voor zijn ogen bedoeld is.