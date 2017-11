Dit is de populairste dag voor huwelijksaanzoeken Charlotte Dierckx

Hoewel Valentijn het moment bij uitstek lijkt om de grote vraag te stellen aan je geliefde, laat dat huwelijksaanzoek vaak op zich wachten tot de feestdagen. Volgens Bridebook, een online organisatietool voor brides-to-be, zullen er maar liefst 100.000 aanzoeken plaatsvinden tijdens de kerstperiode. Fingers crossed dus dat die langverwachte ring stiekem ligt te pronken onder de kerstboom!

Nog geen ring rond je vinger? Geen stress! De kans bestaat dat manlief grootse plannen heeft voor de kerstperiode. Uit cijfers van online weddingplanner-tool Bridebook blijkt namelijk dat mannen in het late najaar van 2016 massaal de hand van hun geliefden vroegen. Maar liefst de helft van alle aanzoeken in de maand december vond plaats in de week van 19 december, een trend die zich ook dit jaar belooft te herhalen.

"Aangezien eerste kerstdag dit jaar valt op een maandag verwachten we een groot aantal aanzoeken op zaterdag 23 december en zondag 24 december. De meest populaire dag, gebaseerd op onze analyse van 100.000 bruiden die momenteel hun huwelijk plannen bij ons, zal zaterdag 23 december zijn", aldus een woordvoerder van Bridebook.

"Historisch gezien was het kerstweekend altijd al een populaire tijd om je wederhelft ten huwelijk te vragen. Vorig jaar vond bijna een vijfde van alle aanzoeken plaats in de maand december, met als hoogtepunt de kerstweek". Niet geheel onlogisch aangezien we die periode vaak doorbrengen met familie en vrienden, en we dus meteen het glas kunnen heffen op het goede nieuws.