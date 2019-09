Dit is de karaktertrek die mensen wereldwijd het belangrijkst vinden in een partner VW

16 september 2019

Welke karaktereigenschap vinden mensen echt belangrijk in een partner? Dat was de vraag waarmee onderzoekers van de University of Swansea in het Verenigd Koninkrijk aan de slag gingen.

De wetenschappers namen hiervoor een groep van 2700 studenten onder de loep uit vijf verschillende landen. Zij kregen de opdracht om een lijst met karaktereigenschappen in te korten tot wat ze écht belangrijk vonden in een potentiële partner. Wat bleek? Dé belangrijkste eigenschap die alle nationaliteiten bovenaan het lijstje leken te zetten was vriendelijkheid.

De studie, die eerder deze maand gepubliceerd werd in het Journal of Personality, vergeleek de datingvoorkeuren van studenten uit twee landen die als Oosters worden beschouwd (Singapore en Maleisië met die van studenten uit een traditioneel Westerse cultuur (Australië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk). Voor het onderzoek kregen de deelnemers zogenaamde ‘partner dollars’, die ze konden uitgeven aan eigenschappen waaraan hun denkbeeldige droompartner moest voldoen. Deze karakteristieken waren fysieke aantrekkelijkheid, goede financiële vooruitzichten, vriendelijkheid, humor, kuisheid, religiositeit, het verlangen naar kinderen en creativiteit.

Elke dollar die ze daarbij uitgaven vertegenwoordigde en stijging van 10% in één eigenschap. Dat wil zeggen dat de deelnemers, om hun partner 40% grappiger te maken dan de rest van de bevolking, 4 dollar moesten uitgeven. Aanvankelijk besteedden ze veel aan elke eigenschap, maar omdat hun budget in elke ronde van het onderzoek kleiner werd, waren de deelnemers genoodzaakt uit te vissen welke eigenschappen ze echt prioritair vonden. Na vriendelijkheid gaven mannen bijna altijd de voorkeur aan fysieke aantrekkelijkheid en kozen vrouwen meestal voor goede financiële vooruitzichten.