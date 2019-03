Dit is de eenvoudigste manier om de band met je partner te versterken Nele Annemans

16 maart 2019

14u23

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Als je al een tijdje in een relatie zit, is het vaak moeilijk om niet in een sleur te belanden. Toch zijn er ook koppels die na jaar en dag nog steeds dolgelukkig lijken. Hun geheim? Elkaar spiegelen.

Misschien nam je na al die jaren al onbewust dingen over van je partner, maar ook je wederhelft bewust spiegelen kan een positief effect hebben op je relatie. Zo blijkt uit onderzoek dat het aannemen van dezelfde houding, gebaren of intonatie een erg goede manier is om een band met iemand op te bouwen of te versterken. Je merkte het misschien nog nooit eerder op, maar het is ook een heel bekende verkooptechniek. In een relatie kan het imiteren van elkaars lichaamstaal dan weer helpen om je meer verbonden en gesteund te voelen.

Want stel dat je partner enthousiast (denk aan veel handgebaren en een geanimeerde stem) aan het vertellen is over wat er vandaag op het werk gebeurd is. Dan is na al die jaren de verleiding groot om gewoon achterover te leunen, je armen te kruisen en te luisteren. Toch kom je dan niet zo geïnteresseerd over voor je partner. Wat wel helpt? Je partners enthousiasme, en dus ook de lichaamstaal en toonaard overnemen. Maar doe dat wel een beetje subtiel, niemand houdt immers van een niet zo geslaagde copycat of uitvergrote versie van zichzelf.

