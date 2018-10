Dit is de beste manier om een punt achter een relatie te zetten volgens experts Margo Verhasselt

06 oktober 2018

11u57

Bron: TIME 0 Seks & Relaties Er zijn maar een paar dingen die erger zijn dan gedumpt worden. Al kan zelf een punt achter een relatie zetten dicht in de buurt komen.

Een break-up is moeilijk voor iedereen. Maar als jij degene bent die de relatie wil afbreken zijn er een paar dingen die je kan doen om de ervaring iets minder pijnlijk te maken voor zowel jou als je partner. Relatie-experts geven hun advies.

Vertel de waarheid, maar wees niet gemeen

Als je een punt zet achter een relatie ben je het de andere persoon verschuldigd om eerlijk te zijn over waarom je dat doet meent Rachel Sussman, psychotherapeute. "De mensen die het het moeilijkst hebben nadat hun lief het uitmaakte, zijn zij die niet begrijpen waarom", legt Sussman uit. In een ideale wereld komt het niet als een verrassing en is de shock dus niet al te groot.

Guy Winch, psycholoog, deelt Sussmans mening. Een uitleg is noodzakelijk, maar het is geen moment om al je frustraties en boze gevoelens boven te halen, zelfs als de andere persoon zegt dat hij die wel wil horen. "Zoek naar een reden die voor hen nuttig is", vertelt hij. Al jouw frustraties opsommen is niet productief en maakt het moeilijk gesprek alleen nog moeilijker.

Daarnaast is het belangrijk dat je de juiste toon en woorden kiest in dit gesprek. Gebruik zinnen als 'dit was moeilijk voor mij' of 'dit stoorde mij' in plaats van grote verwijten te maken.

Ten slotte is het belangrijk dat je het gesprek niet probeert te verzachten met loze beloften. Uitspraken zoals 'we zullen vrienden blijven' of 'misschien lukt het in de toekomst wel', laat je dan ook beter achterwege.

Face to face

Het uitmaken doe je niet via sms. Een volwassen koppel houdt rekening met de gevoelens van de ander en gunt elkaar een deftig gesprek. Daarnaast raden experts aan om af te spreken op een goede, privéplaats. "Spreek je af op een plaats met veel mensen, dan wordt het al snel heel ongemakkelijk", zegt Winch. De beste plaats om het gesprek te hebben is volgens hem dan ook thuis, niet bij jou maar bij je partner. Dat geeft voor jou de mogelijkheid om weg te gaan wanneer je wil en voor hem of haar om op een vertrouwde plaats te vertoeven.

Zowat de enige reden waarom je wel je telefoon mag gebruiken om het uit te maken, is volgens de experts als je een langeafstandsrelatie hebt.

Wees zeker

Nog te vaak blijft de persoon die een punt achter de relatie zet achteraf met twijfels zitten. Maar eens je de knoop doorhakt moet die ook doorgehakt blijven, anders wordt het al snel een rommelige boel. Denk goed na voor je de keuze maakt en praat erover met een goede vriend of familielid.

Het kan wat ongemakkelijk zijn om door te gaan met een relatie als je met twijfels zit, maar het is volgens Winch wel het best dat je 100% zeker bent. "Iedereen die het uit wil maken, beslist dat niet in een-twee-drie. Je moet nadenken, zeker en klaar zijn."

Eens je echt besloten hebt om de relatie stop te zetten, mag je niet meer wachten met het gesprek. "Het domste ding dat mensen kunnen doen is te snel weer met andere mensen beginnen voor de relatie officieel gedaan is. Ze zijn dan op zoek naar een plan B."

Laat hen beslissen of ze nog met je praten of niet

Het lijkt jou misschien een goed idee om na een tijdje nog eens te kijken hoe het met je ex gaat. Maar probeer dat te vermijden. Sussman en Winch zijn overtuigd dat die keuze bij de andere persoon ligt.

"De persoon met wie het uitgemaakt werd, heeft het recht om na enkele weken toch nog eens om uitleg te vragen", meent Sussman. Daarnaast wijst ze erop dat koppels tijd moeten nemen om opnieuw vrienden te worden, als ze dat willen.