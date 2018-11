Dit hilarische advies kregen vrouwen in 1958 om een partner te vinden TVM

01 november 2018

13u02 0 Seks & Relaties In tijden van Tinder kun je simpelweg door wat heen en weer te swipen op je smartphone de man of vrouw van je leven tegenkomen. In 1958 hadden mensen het echter een pak moeilijker. Dat bewijzen de 129 tips van vrouwentijdschrift McCall’s uit dat jaar om een man te vinden. Wij selecteerden de grappigste en meest opvallende uit het lijstje.

Het bewuste artikel gaat van start met tips voor plekken waar je jouw prins op het witte paard zoal kunt ontmoeten. Denk daarbij aan je auto op een strategische plek in panne laten vallen, de overlijdensberichten in de krant lezen om een welgestelde weduw te vinden, bevriend worden met aantrekkelijke vrouwen omdat zij misschien nog wel “restjes” over hebben voor jou, verdwalen in de tribune tijdens een voetbalmatch, naar alle reünies van middelbare school gaan omdat er beschikbare weduwen kunnen zijn en nooit naast een vrouw zitten op de bus, trein of vliegtuig, maar altijd naast een man.

Maar daar stopt het niet. Het magazine geeft vervolgens ook tips mee om hem te laten weten dat jij er bent. Volgens McCall’s ga je best in een hoek staan en daar zachtjes wenen, ook moet je een verband dragen omdat mensen altijd vragen wat er gebeurd is, heel veel geld verdienen is ook slim en daarnaast laat je best ook regelmatig de inhoud van je handtas op de grond vallen omdat er vast wel iemand je zal komen helpen.

Al is het natuurlijk belangrijk om er goed uit te zien en daar helpt het magazine je ook een handje bij. Laat je huid verbranden in de zon, ga op dieet als dat nodig is, draag op de derde date een sweater, draag geen bril, daar moeten mannen niets van weten, vertel hem regelmatig dat hij er goed uitziet, draag zo vaak mogelijk hakken, tenzij hij kleiner is, verf je haar in één kleur en verander die kleur niet te vaak en zorg dat je altijd gezond bent, want mannen houden niet van zieke vrouwen.

Eens je zijn aandacht te pakken hebt, stuur je zijn moeder maar best een verjaardagskaart op. Vertel hem ook nooit hoeveel je kleren echt kosten en begin zeker niet over kinderen of trouwen op de eerste afspraakjes. Zorg verder ook dat je thuis altijd grote assenbakken en comfortabele stoelen hebt staan, als hij rijk is doe je er ook goed aan om hem te vertellen dat je van zijn geld houdt. Je eerlijkheid zal hem intrigeren. Als je allergieën hebt, zwijg je daar dan weer best over en verder moet je research naar zijn ex-lieven doen omdat je er zo te weten kan komen wat jij vooral niet moet doen om hem kwijt te geraken.

Last but not least geeft McCall’s nog een paar extra tips mee: als je moeder dik is, vertel je hem dat je meer op je vader trekt. Huur een reclamepaneel af en zet er je foto en telefoonnummer op, neem de bus heen en terug van de luchthaven zonder dat je een vlucht moet nemen en verkoop toupetjes, kale mannen zijn een makkelijke prooi. Gelukkig hoef je niet met hem te trouwen als hij te veel issues heeft. Dat dan weer wel.