Dit ene ding hebben alle gelukkige koppels gemeen NA

03 januari 2019

12u53

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Dacht jij dat vooral vertrouwen en communicatie dé geheimen waren van een gelukkige relatie? Think again, want nieuw onderzoek toont aan dat ook jullie sociale kring de kwaliteit van je relatie bepaalt.

Koppels met een gemeenschappelijke sociale kring zouden een sterkere relatie hebben dan die met aparte vriendengroepen. Dat blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Social and Personal Relationships, bij jonge stellen die al vier maanden of langer een exclusieve relatie hebben. De onderzoekers stelden daarvoor vragen over hoeveel vrienden zij en hun partner gemeen hadden, hoeveel tijd ze elke dag besteedden aan bepaalde activiteiten en wat ze vonden van de algehele kwaliteit van hun relaties.

De onderzoekers ontdekten dat mensen die hun vriendenkring konden delen met hun partner, zich meer verbonden voelden met hun partner en zich beter voelden over hun relaties in het algemeen dan partners die met verschillende vriendenkringen optrokken.

Maar geen paniek als je vrienden of je partner niet staan te springen om elkaar te leren kennen. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat ‘gedeelde media-ervaringen’ (denk aan: dezelfde boeken en tijdschriften lezen of dezelfde films of tv-series bekijken), je relatie sterker kunnen maken. Ja, je hoort het goed: samen naar ‘You’, ‘Maniak’ of ‘The Haunting of Hill House’ kijken brengt jullie dichter bij elkaar (lees: eindelijk hét perfecte excuus voor dat urenlange bingewatchen).