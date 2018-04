Dit denkt de Belg over bedrog, liefdesverklaringen op een eerste date en meer TVM

13 april 2018

10u23 0 Seks & Relaties In Temptation Island wordt er aan de lopende band bedrogen, maar hoe denkt de doorsnee Belg eigenlijk over bedrog, verliefd worden op een eerste date en romantiek in het algemeen? De Belgische social app Twoo ging te rade bij meer dan 10.000 leden en dat leverde een aantal verrassende resultaten op.

Stel: je hebt een serieuze relatie en komt erachter dat je partner je in een dronken bui bedrogen heeft. Hoe reageer je? Uit de rondvraag bij de leden van Twoo blijkt dat Belgische vrouwen het hier moeilijker mee zouden hebben dan mannen. 51% van de vrouwen tegenover 41,8% van de mannen zou hun partner nooit kunnen vergeven.

Maar liefst 53% van de Belgische vrouwen staat achter de uitspraak “Once a cheater, always a cheater”. Mannen blijken met 44% iets milder. Opvallend is dat bij zowel de Belgische mannen als vrouwen 34,3% gelooft dat iemand die in het verleden een misstap beging, zich voor de juiste persoon wel zal kunnen intomen.

Mannen romantischer dan vrouwen

Nog opvallend is dat meer mannen (25%) fan blijken van dramatische romantische liefdesverhalen dan vrouwen (nog geen 20%). De heren noemen hopeloze, onbeantwoorde liefde ‘romantisch’, terwijl dames net teruggrijpen naar woorden als ‘eng’ en ‘dom’ om dit gedrag te omschrijven.

Een liefdesverklaring op een eerste date, ja we kijken naar jou Tim uit Temptation, hoeft voor vrouwen ook absoluut niet. Met 46,3% vinden bijna dubbel zoveel Belgische vrouwen als mannen (24,3%) dat zelfs ronduit angstaanjagend.

Tenslotte geeft 66,4% van de vrouwen aan het storend te vinden wanneer haar partner haar verafgoodt. Met 59,8% blijken mannen hier minder problemen mee te hebben.

