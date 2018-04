Diana (48): "Het is alsof mannen veranderd zijn in de twaalf jaar dat ik getrouwd was" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

15 april 2018

10u22 0 Seks & Relaties Diana is blond, houdt van hoge hakken en van zoenen. Na een stuk of wat losse flodders groeit bij haar het beangstigende vermoeden dat ze een grote sticker met ‘Leuk voor eventjes’ op haar voorhoofd heeft kleven.

Tien jaar geleden ben ik gescheiden en sindsdien heb ik wel mannen gehad, maar met geen van die mannen is het – om redenen waarover ik alleen maar kan speculeren – iets geworden. De laatste keer is alweer een jaar of wat terug. Ik was in het dorpscafé waar de dood van David Bowie werd ­herdacht, toen ik op weg naar mijn fiets staande werd gehouden door een man die ik vaag kende. Ik had eens zijn boodschappen betaald toen hij zijn portemonnee vergeten was, en hem mijn rekeningnummer gegeven. En vanaf dat moment groetten we elkaar als we elkaar tegenkwamen.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN