Deze verrassende dingen doen koppels achter gesloten deuren Liesbeth De Corte

23 mei 2019

15u18

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Uitbundig meezingen met liedjes van Taylor Swift. Controleren of het T-shirt van je lief naar zweet ruikt. Samen idiote selfies maken. Ongegeneerd protjes laten in elkaars gezelschap. Elk koppel heeft z’n eigen vreemde gewoontes die ze liever niet aan de grote klok hangen. Vraag jij je soms af of je de enige bent me die bizarre gebruiken? Verschillende studies lichten een tip van de sluier op en onthullen wat 1 op de 3 mensen stiekem uitspookt in zijn relatie.

“Een deel van ons leven speelt zich tegenwoordig af op sociale media, maar niets is wat het lijkt. Dat geldt ook voor relaties", vertelt psycholoog Catherine Jackson. “Veel koppels tonen enkel en alleen de plezierige kanten van hun relatie online. Alle leuke dingen zullen ze delen, maar tegelijk zijn er andere zaken waar ze met geen woord over reppen.” Dat wordt ook bevestigd door verschillende onderzoeken. Die tonen aan dat mensen in een relatie vreemde, verrassende en soms zelfs bedenkelijke dingen durven doen. Vaak zelfs zonder dat hun partner ervan op de hoogte is. Een overzicht.

1. Het loon geheimhouden

Als je samenwoont met je partner, is het redelijk belangrijk om open en eerlijk over je financiën te babbelen. Maar lang niet iedereen doet dat. Dat blijkt uit een rapport uit 2018 van Bankrate, een vergelijker van financiële producten. Zo’n 30% vertelt niet aan z'n wederhelft hoeveel hij of zij verdient. Als de koppels nog niet samenwonen, verdubbelt dat aantal zelfs.

2. De verjaardag van hun partner vergeten

Vorig jaar voerde het onderzoeksbureay OnePoll een survey uit bij 2.000 volwassenen. Daaruit bleek dat 1 op de 3 al eens de verjaardag van z’n partner is vergeten. Mannen (52%) maken zich hier vaker schuldig aan dan vrouwen (24%).

3. Stiekem de sociale media van je lief controleren

Vertrouwen is een belangrijke bouwsteen in je relatie. Het is een torenhoog cliché. En toch checkt 1 op de 3 stiekem de sociale media van z'n geliefde. Dat staat althans in een rapport van de juridische organisatie Hodge Jones & Allen. De reden: ze willen zeker zijn dat de andere geen scheve schaats rijdt.

4. Na 1 maand daten polsen hoeveel bedpartners je vriend(in) heeft gehad

“Schat, hoeveel bedpartners heb je al gehad?” In elke relatie komt deze zin weleens ter sprake. Volgens een rondvraag bij 6.000 mensen door seksspeeltjesfabricant Lovehoney gebeurt dat zelfs vrij snel. 1 op de 3 vrouwen zou na 1 maand daten al nieuwsgierig het onderwerp ter sprake brengen.

5. Overspel plegen om ‘wraak’ te nemen

Er zijn tal van redenen waarom mensen ontrouw zijn. In meer dan 30% van de gevallen is het volgens datingsite Ellicit Encouters een manier om wraak te nemen. Omdat de partner te veel lange uren klopt, vaak in het buitenland zit voor z’n werk of te weinig aandacht heeft voor het gezin, bijvoorbeeld.

6. Technologie gebruiken om het seksleven een boost te geven

Sociale media en smartphones hebben relaties danig veranderd. Tijdens een uitstapje naar een restaurant wordt er gegarandeerd een gsm bovengehaald. En ook thuis in de zetel kan je het toestel niet links laten liggen. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Een rondvraag van het magazine Dazed & Confused toont aan dat er een positieve kant aan het verhaal is. 1 op de 3 beweert dat technologische snufjes hun seksleven erotischer en spannender heeft gemaakt. Zowat de helft zegt sexy selfies te versturen, terwijl 34% zichzelf al eens gefilmd heeft tijdens een vrijpartij.