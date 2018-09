Deze signalen wijzen erop dat je té close bent met je partner Liesbeth De Corte

28 september 2018

10u51

Het is mijn persoonlijke nachtmerrie: transformeren naar een koppel dat alles samendoet, van uitstapjes tot het inspreken van je voicemailapparaat. Maar ook ik moet eerlijk toegeven dat het in het prille begin van een relatie verleidelijk is om elk vrij moment samen te spenderen. En als je samenwoont? Tja, dan word je daar quasi toe 'verplicht' zeg maar. Hoe weet je dan of je niet té close bent?

1. Je bent niet meer op de hoogte van alle nieuwtjes

"Tiens, wanneer heeft Julie die promotie gekregen? En gaat Marijke al samenwonen met haar vriend? Waren ze niet nog maar net op eerste date geweest? Ah nee wacht... dat is al negen maanden geleden." Wanneer je afspreekt met vrienden en het gevoel krijgt dat je de laatste maanden onder een rots hebt geleefd, moet er een alarmbelletje afgaan.

Voor jouw relatie waren je vriendschappen immers ontzettend belangrijk voor jou. Het lijkt evident, maar laat duidelijk merken dat je nog steeds geïnteresseerd bent in je besties. En ook al heb je het zo ontzettend druk, druk, druk, toch doe je er goed aan om moeite te doen om geregeld met hen af te spreken. Doe je dat niet? Dan is de kans groot dat je bij puntje 2 terechtkomt.

2. Je krijgt geen uitnodigingen meer in je bus

Je opent Instagram en wordt geconfronteerd met allerlei posts van mensen uit je vriendengroep die samen naar een housewarming of een concert zijn geweest. Pijnlijk. Want waar was jouw invitatie? Die FOMO - oftewel Fear Of Missing Out - kan aankomen als een klap in je gezicht, maar denk even na waarom je niet bent meegevraagd.

Kan het zijn dat je vrienden ervan uitgaan dat je sowieso niet komt opdagen? Of nog erger: dat je op voorhand belooft om te komen, maar uiteindelijk afzegt om iets met je lief te doen? Als je hier een gewoonte van maakt, is het best logisch dat je niet meer meegevraagd wordt.

3. Je ergert je quasi non-stop aan je lief

Het is doodnormaal dat je wederhelft af en toe irritatie opwekt - als het afval niet is buitengezet, hij of zij vergeten is om de kattenbak te verversen of als de afwashoop afmetingen begint te krijgen van de Mount Everest. Maar als jij je voortdurend ergert bij het minste en het geringste is het misschien tijd om elkaar wat meer ruimte te geven.

4. Je kan je niet herinneren wanneer jullie voor het laatst iets apart gedaan hebben

Wanneer is de laatste keer dat je eens een volledige dag zonder je partner hebt doorgebracht? En neen: je werk of andere verplichtingen gelden niet. Als het al maanden geleden is, kan het deugd doen om wat me-time in te lassen of tijd door te brengen met vrienden en familie.

5. Jullie hebben elkaar niets meer te zeggen

In elke relatie valt er al eens een stilte: tijdens een lange autorit of na het avondeten. Pas als die stiltes gênant worden en je niet meer weet wat je kunt vertellen, is dat een teken dat je relatie niet 100% in orde is. De oorzaak is ook niet ver te zoeken: omdat je alles samen beleeft, kan je weinig nieuwigheden delen.

Maar probeer eens wat dingen apart te doen, en je zal zien, plots heb je meer onderwerpen om over te praten. Dat grappig incident op de tram, een leuke nieuwe vriendin die je hebt leren kennen of dat nieuwe, lekkere restaurantje dat je ontdekt hebt. Gespreksonderwerpen troef!