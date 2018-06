Deze 5 signalen wijzen volgens de wetenschap op een goede relatie Liesbeth De Corte

18 juni 2018

14u06 0 Seks & Relaties Ieder koppel heeft wel eens een klinkende ruzie. En het is normaal dat jij je dan afvraagt of jullie wel voor elkaar gemaakt zijn. Zit je met enkele twijfels? Bekijk dan snel even deze 5 signalen die aantonen dat het nog steeds dikke liefde is tussen jullie twee.

Liefde is... kleine dingen doen voor elkaar

"Mijn motto? Liefde zit 'm vooral in de kleine dingen", vertelt relatiecoach Kyle Benton aan PureWow. Van elkanders onderbroeken opvouwen tot af en toe elkaars favoriete maaltijd bereiden: een kleine geste is een teken dat je om elkaar geeft en dat zorgt voor een positieve vibe in je relatie. "Als je dan een discussie voert, kom je gemakkelijker tot een oplossing omdat je een positieve kijk hebt op je relatie."

Liefde is... affectie tonen

Goed nieuws: je hoeft heus niet elke dag in bed te duiken om een fantastische relatie te hebben. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in het vakblad Journal of Personal and Social Relationships. "Zelfs als koppels niet al te vaak seks hebben, kunnen ze hun romance versterken door te tonen dat ze naar elkaar verlangen." Dus praat voldoende over je seksleven, pak elkaar af en toe eens vast, geef elkaar een dikke smakkerd en het zit wel snor.

Liefde is... dezelfde manieren en trekjes hebben

Je merkt vaak dat mensen stapelverliefd worden op iemand die best op hen lijkt. "In een goede relatie delen koppels vaak dezelfde interesses en trekjes", schreef Psychology Today eerder al. "Na een tijdje begin je ook elkaar gewoontes en hobby's over te nemen." Stel: je lief luistert graag naar hiphop, en voor je het weet ben je zelf ook fan van Asap Rocky, Kendrick Lamar en Kanye West.

Liefde is... interesse tonen in elkaar

Relatiegoeroe John M. Gottman heeft samen met een onderzoeksteam 130 pasgetrouwde koppeltjes onderzocht. Ze ontdekten dat het ontzettend belangrijk is dat je interesse toont - of tenminste veinst in de ander. Als je partner bijvoorbeeld laaiend enthousiast wordt over vogels en een zeldzaam diertje spot, reageer je best opgetogen. Koppels die minstens acht jaar getrouwd zijn, doen dit 87 procent van de tijd (ook al interesseert het hen in werkelijkheid geen bal).

Liefde is... écht geloven in jullie relatie

Volgens een studie die gepubliceerd is in het vakblad Journal of Social and Personal Relationships, speelt je kijk op je relatie een belangrijke rol. Leer je iemand kennen en heb je meteen het gevoel dat je onder de plak ligt? Dan zal je liefdesavontuurtje gegarandeerd snel tot een einde komen. Bindingsangst, hallo! Maar als je in je nopjes bent met de situatie, is het natuurlijk een heel ander verhaal.