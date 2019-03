Deze 3 erogene zones vergeten we nog te vaak LDC

12 maart 2019

13u07

Bron: Well+Good 0 Seks & Relaties Wie al een tijdje in een relatie zit, weet dat de sleur vaak om de hoek loert. Zeker in je seksleven. Heb je het gevoel dat je in gewoontes vervalt tijdens een vrijpartij? Dan kan het de moeite waard zijn om enkele verrassende erogene zones te verkennen.

Tepels, clitoris, nek en vagina: dat deze plekjes érg gevoelig zijn, weten we allemaal. Maar je lichaam bestaat uit heel veel erogene zones, sommigen al bekender dan anderen. En onbekend is onbemind. Dat zegt ook seksuoloog Megan Stubbs. “Als je zones - die niet zo vaak aangeraakt worden - stimuleert, kan dat ontzettend gevoelig zijn waardoor je extra opgewonden wordt”, meent ze.

Wat die erogene zones net zijn, kan voor iedereen verschillen. Sommigen belanden dankzij een voetmassage in de zevende hemel, terwijl anderen een kleine pets op de billen kunnen waarderen. We zitten allemaal een tikje anders in elkaar. Al zijn er volgens Stubbs 3 erogene plekjes die vaak over het hoofd gezien worden, maar bij Jan en alleman voor een aangename verrassing kunnen zorgen.

1. Je pols

Dan gaat het meer bepaald om de binnenkant van je pols. “De huid aan je pols is erg dun, en daardoor ook gevoelig”, aldus Stubbs. Het ideale plekje om te zoenen of zachtjes te kriebelen met je vingers.

2. Je hoofd

Je schedel klinkt niet bepaald sexy, maar toch is het een plekje dat je niet mag vergeten. Denk aan de hoofdmassage die je krijgt bij de kapper. Dat voelt heerlijk, toch? “Nestel je in de zetel met je lief en laat je verwennen door een hoofdmassage. Dat is de ideale manier om te ontspannen na een lange werkdag. Mag het wat pikanter zijn? Kruip dan samen in de douche voor een massage van top tot teen”, tipt de seksuologe.

3. Je midden

De huid is je grootste orgaan, en het is seksueler dan je denkt. “Door een zachte streling over de onderbuik, de zijkant van je taille of de rug kan de opwinding opbouwen. Je kan je hand gebruiken om te strelen, maar ook een veer is gegarandeerd een succes.”

Het allerbelangrijkste volgens Stubbs: het zijn en blijven maar suggesties. Iedereen zit een beetje anders in elkaar, dus je erogene zones kunnen verschillen. Laat deze tips vooral een aanmoediging zijn om eens op ontdekkingstocht te gaan. Maak eens een toer langs het lichaam van je lief, om al zijn of haar erogene zones te ontdekken. Onderweg zul je vast wel de juiste knopjes kunnen indrukken.