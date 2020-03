DEEL 2. Liefde in tijden van corona: “Als het nu escaleert, kan ik niet weg”

Of je nu single, pril verliefd of jaren getrouwd bent. Of je nu in een gelukkig gezin, in co-ouderschap of in een wankele relatie zit. Liefde – in al haar vormen – wordt op de proef gesteld. NINA noteert de verhalen, relatiedeskundige Wim Slabbinck geeft raad. The power of lockdown love. Vandaag lees je het tweede deel.

Seks & Relaties Of je nu single, pril verliefd of jaren getrouwd bent. Of je nu in een gelukkig gezin, in co-ouderschap of in een wankele relatie zit. Liefde – in al haar vormen – wordt op de proef gesteld. NINA noteert de verhalen, relatiedeskundige Wim Slabbinck geeft raad. The power of lockdown love. Vandaag lees je het tweede deel.

De coronacrisis ondermijnt de affaire van Marianne (41): “Toch vraagt een stemmetje in mijn hoofd zich af waarom hij geen kort berichtje kan sturen”

“Koen is een kennis uit mijn jeugdjaren. Toen ik hem via LinkedIn feliciteerde met zijn carrièremove, begonnen we te mailen. Eerst over het werk, daarna over ons privéleven. We hadden twintig jaar in te halen. Ik wist dat hij getrouwd was. Dat hij naar het verloop van mijn scheiding vroeg, was dus wel ver-wonderlijk. Tot hij opbiechtte hoe hard hij met zijn huwelijk worstelde. Zijn vrouw en hij sliepen al een tijdje apart en leef-den naast elkaar. Omwille van de kinderen zag zijn vrouw een scheiding niet zitten. Ik dacht: hoe moeilijk kan het zijn als je niks meer voor elkaar voelt?”

“Het voelde wat ongemakkelijk toen Koen me vroeg om af te spreken. Ik wilde de vrouw niet zijn die het vuur aan de lont stak. Tot hij me opbelde. Thuis kon hij niet eens over zijn dag vertellen. Hij had echt behoefte aan een luisterend oor. Ik was blij met zijn telefoontje. En een goed gesprek, dat was een welkome afwisseling tijdens mijn drukke werkdagen.”

“Enkele weken voordien was mijn relatie afgesprongen. En eerlijk, ik ben écht niet het type vrouw dat meteen in een andere relatie duikt. Maar ik had nooit gedacht dat dit liefde zou worden. Dat we elkaar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zouden appen, dat er zoveel spanning in de lucht zou hangen toen hij voor het eerst langskwam, dat ik stapelverliefd zou worden. Ik kon hem niet weerstaan.”

“Om het niet te hard te spelen had Koen zich voorgenomen om zelf een huurwoning te zoeken. Dan kon zijn vrouw voorlopig met de kinderen in het huis blijven wonen. Koen vroeg me regelmatig mee om een appartement te gaan bezichtigen.”

“Die bewuste donderdagavond, toen de regering de strenge coronamaatregelen aankondigde, hebben Koen en ik voor het laatst gebeld. Hij was net heel druk met het treffen van maatregelen voor zijn medewerkers. Ons gesprek ging vooral over de crisis. Waar het met ons naartoe moest? Of onze romance kon uitgroeien tot een volwaardige relatie of dat het een vluchtroute uit zijn huwelijk was? Die vragen durfde ik niet te stellen. Ze branden nog steeds op mijn lippen.”

“Sindsdien is het contact weggevallen. Ergens begrijp ik het wel. Koen heeft het heel druk op zijn werk. Thuis moeten er kinderen opgevangen worden. En zijn vrouw zit in de zorg. Het zal alle hens aan dek zijn. Toch vraagt een stemmetje in mijn hoofd zich af waarom hij geen kort berichtje kan sturen. Gewoon om even iets van zich te laten horen.”

“In de weken dat mijn kinderen bij mijn ex zijn, zit ik vaak in mijn eentje thuis. Mijn moeder is hartpatiënt. Ik doe voor haar de inkopen, maar laat ze netjes achter bij de deur. Op dode momenten zit ik vaak over mijn relatie met Koen te piekeren. Mijn vorige partner had bindingsangst, mijn nieuwe liefde is ook niet echt beschikbaar. Soms denk ik: shit, zou ik niet beter eens een deftige, saaie man in huis halen? De lockdown stemt tot nadenken, zet mijn voet op de rem. Ik wil zeker niet de wanhopige vrouw spelen. Dus ik kruip stilletjes weg in mijn huisje. Zal ik de crisis maar uitzitten.”

“Natuurlijk mis ik zijn knuffels en kussen. En, méér nog dan een goede vrijpartij, mis ik het gezelschap. ’s Avonds in de zetel de onzekerheid en zorgen delen, die nood voel ik wel. Als Koen morgen met zijn koffers voor mijn deur staat, dan vlieg ik waarschijnlijk in zijn armen. Stom, want onze relatie is zo pril. Met wie is Koen in contact geweest? En zijn kinderen? Of zijn vrouw? In coronatijden wordt ons vertrouwen dubbel en dik op de proef gesteld.”

*Marianne en Koen zijn schuilnamen

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“Deze periode is voor iedereen een tijd van reflectie en bezinning en dat is voor Koen en jou niet anders. Zoek voor jezelf een vertrouwenspersoon met wie je kan bellen. En er is niets verkeerds met Koen te laten weten wat deze crisis met je doet. Jullie hebben net nu elkaar heel hard nodig – op een digitale wijze – daar ben ik zeker van.”

Pril verliefd koppel Lars (22) en Gemma (22) uit Gent wonen uit noodzaak samen bij zijn ouders: “Ik ga koken voor mijn schoonfamilie. Hopelijk vinden ze het lekker!”

Lars zag Gemma voor het eerst zes maanden geleden in het café waar ze werkt. Dat is ze, dacht hij. Hij was meteen zeker van zijn stuk.

GEMMA: “Ik vond Lars ook superleuk, maar ik had toen nog een vriend. Toen mijn ex terugkwam van vakantie, heb ik het uitgemaakt.”

LARS: “We hebben daarna echt wel onze tijd genomen. We spraken af dat we elkaar rustig zouden leren kennen. Maar daar heeft corona wel een en ander euh ... versneld.”

GEMMA:“Ik werkte in de horeca om mijn kot te betalen – ik ben Britse, mijn ouders wonen in het Verenigd Koninkrijk – maar door corona zat ik plots zonder inkomen. Lars stelde voor om bij hem en zijn ouders in te trekken.”

LARS: “Bovendien zouden we elkaar in het geval van een complete lockdown heel lang niet zien ...”

GEMMA: “Lars’ familie is superlief, ik voel me hier heel welkom. Om de huur van april te betalen heb ik nog voldoende geld opzijgezet, maar daarna? Ik ben al aan het uitkijken of er eventueel werk is in supermarkten. Verder hou ik me vooral bezig met wat schoolwerk, ik studeer taal- en letterkunde.”

LARS: “Ook ik kan mijn studies beeldende vormgeving gedeeltelijk bijhouden, maar filmopdrachten vallen weg. Gemma en ik zullen onze tijd vullen met films kijken, muziek luisteren, boeken lezen en af en toe een wandeling maken. En genieten van elkaar.”

GEMMA: “En koken! Ik ga af en toe koken voor mijn schoonfamilie. En dan maar hopen dat ze het lekker vinden. (lachje) ”

LARS: “Het is een heel bijzonder situatie voor ons als ‘pril’ koppel. Het is sowieso een test voor onze relatie.”

GEMMA: “We zijn nog niet lang samen, maar we kunnen zeer goed communiceren. Als één van ons wat ruimte nodig heeft voor zichzelf, durft die dat zeker even te zeggen.”

LARS: “Klopt. Maar of we na de coronacrisis sneller gaan samenwonen? Dat denk ik niet. (lachje) ”

GEMMA: “Dat lijkt mij ook niet nodig. Ik woon graag op kot met mijn kotgenoten en Lars wil graag eens alleen wonen. Ik wil hem dat absoluut niet afnemen. Maar laten we zeggen dat dit al een zeer goede ‘generale repetitie’ is. (lacht) ”

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“Versneld samenwonen op zich leidt niet noodzakelijk tot goede communicatie. Dus dat pluimpje hebben jullie te danken aan elkaar! Complimenteer elkaar daarvoor en blijf benoemen wat jullie nodig hebben. Besef dat deze situatie van onduidelijkheid voorspanning kan zorgen en dat die frustratie niet aan jullie ligt, maar wel aan de omstandigheden waarin jullie nu verkeren.”

Het huwelijk van Sigrid (37) kent net nu een serieuze dip: “Als het nu escaleert, kan ik niet weg”

“Het botert al een tijdje niet meer zo goed tussen Bert en mij. We zijn allebei erg veranderd, de afgelopen jaren begonnen we elk onze eigen koers te varen. Nochtans delen we heel wat moois, we hebben een zoontje van drie. Onlangs kwam het tot een uitbarsting. Toen besloten we om samen hulp te zoeken. De eerste gesprekken bij de therapeut waren aftastend. Het is duidelijk dat we nog een lange weg af te leggen hebben. In ideale omstandigheden geef je elkaar nu wat ruimte. Dat kan helaas niet.”

“Bert en ik werken nu allebei thuis. Mijn job was de ideale uitlaatklep voor mijn gespannen privéleven. Om nu wat stoom af te blazen doe ik af en toe in mijn eentje een boodschap of een wandeling. Thuis draaien Bert en ik voorzichtig om de hete brij heen. De coronacrisis overheerst al onze gesprekken. Ik heb sterk het gevoel dat de komende weken cruciaal zijn voor onze relatie. Weken op elkaars lip, dat weegt op het beste koppel. Als de situatie nu escaleert, kan ik niet eens weg.”

“Ik hoop van harte dat Bert en ik elkaar terugvinden. Misschien biedt deze afzondering ons ook wel kansen. De crisis geeft ons nu al dat wij-tegen-de-rest-van-de-wereldgevoel. Het zorgen voor elkaar neemt opnieuw de overhand. We koesteren fysiek contact meer dan ooit. Wat er nu gebeurt, is een eyeopener. Er zijn ergere dingen in het leven dan onze relatiecrisis. Na al die intense maanden is het goed om alles even te laten rusten. En als er op een bepaald moment niet meer te ontsnappen valt aan een goed gesprek, ga ik het zeker niet uit de weg. Niks overhaasten. Ik vrees dat we er ook nog tijd genoeg voor zullen hebben.”

*Sigrid en Bert zijn schuilnamen

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“Als we als mens geconfronteerd worden met de onzekerheid van ons bestaan, kan dat onze liefdesrelatie opnieuw zuurstof geven. Geef je man zeker complimenten op wat je vindt dat hij momenteel goed doet, op de meerwaarde die hij je biedt. Zo kan je stap voor stap misschien dichter naar elkaar toe groeien.”

Maurice (97) koos voor vrijwillige opsluiting bij zijn vrouw in het rusthuis: “Elke dag samen zijn, maakt ons zo gelukkig”

“Omdat mijn vrouw met haar gezondheid begon te sukkelen, verblijft ze al enkele maanden in een verzorgingstehuis. Vanuit onze serviceflat, aan de overkant van de straat, ging ik elke middag langs. Straks zijn we tachtig jaar getrouwd. Dan ben je met elkaar vergroeid. Het moment dat er ineens een bezoekverbod voor rusthuizen afgekondigd werd, was hartverscheurend.”

“Elke dag stond ik bij het venster te treuren. Dat kon niet zo blijven. ‘Ik ga naar het rusthuis’, zei ik. ‘Dan laat ik me maar vrijwillig opsluiten.’ Op haar kamer heb ik haar meteen vastgepakt. Elke dag samen zijn maakt ons zo gelukkig. En we zitten hier eigenlijk op hotel.”

“Af en toe komen de kinderen piepen voor het raam. En regelmatig doe ik den tour van de familie via Skype of telefoon. Tijdens de oorlog mochten we tenminste nog buitenkomen. Vandaag is de vijand onzichtbaar, en veel dodelijker. Mijn vrouw en ik hebben ons hier in het rusthuis in een coconnetje teruggetrokken .”

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“Intimiteit is fysiek goed voor jullie. Het verlaagt de hartslag en de bloeddruk. Knuffelen is ook het beste medicijn tegen stress, depressies en eenzaamheid. Huidhonger is, naast honger naar voeding en slaap, een basisbehoefte. Blijf dus maar mooi bij elkaar.”

Karin (43) leeft gescheiden van haar Duitse vriend: “Ik mis Björn zo hard. Ik, de vrijgevochten vrouw ...”

“Of er toch geen ‘little gateway to cross the border’ kon openblijven?’ Op het moment dat Duitsland zijn grenzen begon te sluiten, heb ik uit pure wanhoop een smeekbede op Facebook geplaatst. Wie had dít gedacht, dertig jaar na de val van de Muur?! Vlak voor de lockdown is mijn lief Björn, die woont en werkt in Bonn, nog even bij me langs geweest in Antwerpen. Een verrassingsbezoek, waar mijn hart een sprongetje van maakte. Hij kon niet lang blijven, in Duitsland heeft hij co-ouderschap over zijn twee kinderen.”

“Björn en ik waren ooit vakantieliefdes in Zuid-Frankrijk. Hij was 19, ik 18. Daarna verloren we elkaar uit het oog. Tot één mailtje, enkele jaren geleden, het vuur tussen ons weer aanwakkerde. Gedurende het jaar kunnen Björn en ik best veel tijd samen doorbrengen. Mijn lief werkt van thuis uit. De coronacrisis heeft dat evenwicht compleet verstoord. We zien elkaar enkele weken niet. Of langer. Zo saai. Als ik morgen ziek val, dan wil Björn wel voor me zorgen, zegt hij. Desnoods steekt hij tussen licht en donker de grens over. Zo lief. Ik zou net hetzelfde voor hem doen. Dat wordt een helse tocht met het openbaar vervoer, want ik heb geen auto, maar dat heb ik ervoor over. Toch prettig als je op je slechtste dagen op je partner kan terugvallen.”

“Björn en ik kunnen best even zonder elkaar, de afstand heeft onze relatie altijd spannend gehouden. Toch zou ik op dit moment veel liever mét Björn in lockdown zitten. Als we elkaar even beu zijn, dan kijk ik wel crappy tv terwijl hij zich in stilte bezighoudt op de computer. Björn gaat ook op een veel rustigere manier met deze crisis om. Heel down-to-earth . Via de telefoon wisselen we onze dagelijkse grieven even uit. Daar heb ik steeds meer behoefte aan.”

“Wat me opvalt, is hoe hard ik mijn lief al gemist heb deze dagen. Ik, de vrijgevochten, zelfstandige Nederlandse vrouw die vroeger altijd dacht: hoe verder van huis, hoe liever. Corona stelt mijn onafhankelijkheid op de proef. Waarom ben ik eigenlijk geëmigreerd? En heb ik een lief in een ander land? Moest ik écht zo ver van mijn familie in Nederland gaan wonen? Mijn moeder, die tegen kanker vecht, spreek ik alleen aan de telefoon. Haar immuunsysteem is erg zwak, ik kan niet zomaar even langsgaan. Alles wat altijd zo vanzelfsprekend was, is plots heel bijzonder geworden.”

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“Afstand creëert verlangen en jullie maken dit momenteel in een zeer extreme vorm mee. Misschien het moment om een virtueel dinertje te organiseren of liefdesbrieven naar elkaar te schrijven?”

Alex (40 en Suzanne (34) hebben wellicht corona en zitten thuis in quarantaine met dochter Francis (1): “We willen niet dat onze baby het virus doorgeeft”

Suzanne had keelpijn, 39 graden koorts en een beklemmend gevoel op de longen. Wellicht kreeg ze het virus van haar man Alex, die zich grieperig voelde en een branderig gevoel op de longen had.

SUZANNE: “De huisarts is er vrijwel zeker van dat het corona is. Alex en ik hebben een tijd apart geslapen, maar eenmaal het virus in huis is, is besmetting onvermijdelijk, denk ik. Onze baby Francis (1) hebben we meteen thuis gehouden van de crèche. Als zij ook drager is van het virus, wil ik niet dat ze het doorgeeft aan andere kindjes of verzorgsters.”

ALEX: “Ik ben niet getest, en die onzekerheid is misschien nog lastiger dan de ziekte zelf. Omdat ik Suzanne rustige nachten wilde gunnen, sliepen we inderdaad apart. Zo zou toch één van ons een beetje ‘fris’ zijn om voor Francis te zorgen. Er kan nu geen oma komen helpen, we zijn op elkaar aangewezen. En voor een baby zorgen als je ziek bent, is heftig. We proberen elkaar zo min mogelijk te knuffelen en we ontsmetten onze handen vaak. Maar verder moeten we dit nu gewoon uitzieken. Soms zijn we allebei moe en als we dán een spoedarts op tv horen zeggen dat ook jonge mensen met zwaar aangetaste longen opgenomen worden, nadat ze eerst griepverschijnselen gehad hebben, zijn we wel wat vatbaarder voor angst, ja. Tegelijk proberen we elkaar gerust te stellen.”

SUZANNE: “Het ís best een eng gevoel, minder goed kunnen ademen dan anders. Maar we zijn geen rokers, we zijn jong, we eten altijd gezond, ons immuunsysteem is intact, ik vertrouw erop dat ons lijf dit wel aankan. Corona overleven we wel. Maar de quarantaine met onze baby? (lacht) Zij is het gewend om drie dagen per week in de crèche bij andere kindjes te zijn, en nu is ze 24 uur per dag bij ons. Ook zij is helemaal uit haar ritme en moet zich nog wat aanpassen. Maar anderzijds: onze situatie is niks, vergeleken met al wie nu in de zorg werkt.”

ALEX: “Ons hele huis is een crèche geworden. En Francis is nu zo’n beetje onze fulltimejob. Los van het ziek zijn is het ook wel een bijzondere periode. Francis trekt zich flink recht en zal binnenkort mogelijk haar eerste stapjes zetten. Dat zullen we in dit geval dus vanaf de eerste rij zien gebeuren, en dat is wel fijn. Maar of ik vlot zal kunnen werken met een baby in huis? Ik ben artdirector en moet vaak via videovergadering praten met mijn team. (lachje)”

SUZANNE: “Ik hoop snel weer helemaal op de been te zijn, zodat ik voor Francis kan zorgen als Alex moet werken. Ik ben theatermaker en alles ligt stil. Geen repetities, geen voorstellingen. Ik krijg wel een soort ‘uitkering’, maar heel ver spring je daar natuurlijk niet mee. Ik plan nog les te geven aan hogeschoolstudenten toneel, zij het dan digitaal.”

ALEX: “De komende weken worden voor iedereen nog een hele uitdaging. We zullen creatief moeten zijn. Binnen de muren van ons huis, met elkaar. Suzanne en ik zitten op elkaars lip, meer dan ooit, maar dat lukt ons wel. En met onze vrienden en familie: zo’n café Quarantaine – samen een pint drinken voor de laptop – is nog geen slecht idee, toch?”

DE TIP VAN WIM SLABBINCK:

“Over een paar maanden zullen jullie kunnen terugkijken op wat ervoor gezorgd heeft dat jullie deze periode overleefd hebben. Dit virus is een stevige relatietest, maar met de nodige open communicatie en het opmaken van een structuur waarin werk en privé gescheiden kan worden, ben ik ervan overtuigd dat jullie hier sterker uit zullen komen. Café Quarantaine? Topidee!”