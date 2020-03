DEEL 2. Erotische fantasieën uit de taboesfeer: “Soms beeld ik me in dat ik een centaur ben”

Ik fantaseer, jij fantaseert, wij fantaseren. Het is een vervoeging als een ander, maar toch eentje die we moeilijk luidop uitspreken. Ook al doen we het allemaal. Om erotiek los te koppelen van schaamte, interviewden creator Lucas De Man en seksuologe Mariëlle de Goede meer dan 300 mensen over hun seksuele verlangens. De getuigenissen bundelden ze in het boek ‘Yes Please’, en wij geven alvast een voorsmaakje.

Seks & Relaties Ik fantaseer, jij fantaseert, wij fantaseren. Het is een vervoeging als een ander, maar toch eentje die we moeilijk luidop uitspreken. Ook al doen we het allemaal. Om erotiek los te koppelen van schaamte, interviewden creator Lucas De Man en seksuologe Mariëlle de Goede meer dan 300 mensen over hun seksuele verlangens. De getuigenissen bundelden ze in het boek ‘Yes Please’, en wij geven alvast een voorsmaakje.

Seks is tegenwoordig overal. Media, reclame en kunst slaan ons dagelijks om de oren met blote lijven, gratis vibrators en tips om nog heftiger orgasmen te krijgen. Relaties zijn er in alle kleuren. Mensen daten, hebben onenightstands, houden het casual, gaan uit elkaar en beginnen weer opnieuw. Daartegenover staat dat kwetsbaarheid een groeiend taboe is. 97% van de mensen fantaseert. Maar delen waar je naar verlangt of waar je over fantaseert, vraagt om kwetsbaarheid. Je legt immers je innerlijk bloot. En dat doen we niet zo snel.

Dat blijkt althans uit het onderzoek van Lucas De Man en seksuologe Mariëlle de Goede. Maar liefst 1 op de 4 mensen schaamt zich voor z’n erotische fantasieën. Om daar verandering in te brengen, heeft het duo mensen geïnterviewd. Jawel, over hun diepste fantasieën. Het resultaat daarvan kan je lezen in het boek ‘Yes Please’. Én hier, want wij geven alvast een preview.

Dylan fantaseert over seks in het pashokje

“Ik fantaseer over situaties waarin er een spannend element is dat buiten mij ligt, waarbij er een factor is waar ik geen invloed op heb. Bijvoorbeeld in het pashokje van een kledingwinkel, waarin je officieel niks mag doen maar wat wel de ideale plek is om iets te proberen … Want je zit in een kleine beperkte ruimte, maar je deelt hem ook met andere mensen en die mogen helemaal niet doorhebben wat er daar in dat hokje gebeurt. Ondertussen heb je ook geen invloed op de situatie want iemand zou zo opeens dat ding kunnen openmaken, en dan: ‘Wat is hier aan de hand?’.”

“Dat vind ik best wel spannend, dat de situatie deels buiten je eigen macht ligt. Dat er een risico is dat je gezien wordt. Soms is mijn fantasie ook deels onrealistisch, bijvoorbeeld wanneer ik me een scenario inbeeld waarbij Rachel van ‘Friends’ in een winkel staat en aan me vraagt of ik een kledingstuk bij haar vind passen en me uitnodigt om in haar kledinghokje te komen kijken. Ik bedenk vaak onrealistische scenario’s die wel realistisch kunnen zijn, een utopische setting waarin ik word verrast door een aantrekkelijk persoon. Dat gebeurt gewoon niet, maar het is wel iets waarover ik fantaseer. Dat plotselinge vind ik heel erotisch.”

Safano denkt dat hij een centaur is

“Ik heb niet echt vaste erotische fantasieën. Wanneer ik fantaseer, heb ik eerder een vraag die ik mezelf stel over hoe iets kan voelen of hoe iets kan zijn. Daar probeer ik dan een plaatje bij te creëren. Het kan zijn dat ik een mens ben en mezelf ben, maar soms is zo’n plaatje ook een sci-fi of cosplay-achtig hersenspinsel en ben ik bijvoorbeeld half-mens half-paard. Zo’n centaur, met het bovenlijf van een mens en het onderlijf van een paard. Dan ben ik in een hele andere wereld: een planeet die heel erg mooi en gezond is, 10.000 jaar geleden. Een soort ‘Jurassic Parc’-achtige omgeving met een groen grasveld en een blauwe lucht en een paar meeuwen, en dan sta ik daar zo in de wei.”

“Er is dan ook een ander soort beest, een soort van wit, vrouwelijk, maagdelijk iets met dons of zachte haren. Een vrouwelijk wit paard met vleugels of een soort unicorn-achtig beest. Daar heb ik dan seks mee, in dat veld. Een soort mentale seks, want we hebben niet per se geslachtsdelen. We zien elkaar en dan maken we een bepaald geluid waarmee we elkaars aandacht trekken. En dan schakelen we allebei naar een bepaald kanaal met ons voorhoofd of met onze staart om te communiceren. Maar ook om een soort van seks te hebben en een geestelijke verbinding te maken. In die wereld waar we zijn doet iedereen dat met elkaar. Iedereen heeft een soort antenne en als je dan een connectie met elkaar maakt, krijg je een orgasme-gevoel. Dat gevoel komt overeen met het gevoel dat je hebt als je seks hebt in je dromen. Dan voel je ook iets – geen penetratie, maar iets dat een beetje kietelt. Iets dat fijn is, maar niet heel intens of gecontroleerd. De situatie is ook een beetje vergelijkbaar met wanneer ik mediteer. Ik heb met partners wel vaker gemediteerd om geestelijk nog meer tot elkaar te komen. Om een hogere connectie en dimensie te bereiken. Ik doe dat heel graag, een geestelijk connectie maken met iemand. Dus in die andere wereld is een geestelijke connectie ook een seksuele connectie.”

Het boek ‘Yes Please’ ligt vanaf dinsdag 3 maart in de winkelrekken, € 20,99.