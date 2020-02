DEEL 2. De mooiste liefdesverhalen van onze lezers: “Vijf jaar heb ik moeten wachten op die eerste kus”

Seks & Relaties Romeo en Julia. Tristan en Isolde. Jack en Rose. Deze bekende koppels weten Jan en alleman te ontroeren, maar het mooiste liefdesverhaal is nog altijd dat van jezelf. In aanloop naar valentijn stuurden onze lezers hun mooiste histoires door waarin ze vertellen over alle valkuilen die ze overwonnen hebben. Vandaag is het de beurt aan Sara (31), die na amper één zoen naar de andere kant van de wereld verhuisde voor haar grote liefde.

“Mijn man en ik lachen vaak dat ons verhaal best het script zou kunnen vormen van een typische romcom. Het bevat in ieder geval genoeg hindernissen en melige oeh-momenten. (glimlacht) Het begon allemaal in 2008, toen één van mijn beste vrienden een metalshow organiseerde. Hij had een aantal kameraden opgetrommeld om te helpen, waaronder mijn toenmalig lief en ik. Samen hebben we tot in de vroege uurtjes getapt, tickets verkocht en het podium helpen opbouwen en afbreken.”

“De headliner van die avond was een Canadese band, Cryptopsy genaamd. Mijn oog viel meteen op de gitarist Christian. Het klinkt cliché, maar hij had een glimlach die mijn hart deed stuiteren als een op hol geslagen botsbal. Onze blikken kruisten elkaar ook meerdere keren. Op den duur viel ons oogcontact zelfs op, want een vriendin trakteerde me op enkele suggestieve porren in mijn ribbenkast. ‘Hij kan z’n ogen niet van je afhouden’, leek ze daarmee plagend te zeggen. Maar ik kon het niet laten, en na het concert hebben we nog eventjes gebabbeld. Over het tourleven, muziek en onze passies. Bij het afscheid wisselden we onze gegevens van Myspace uit, destijds één van de populairste netwerksites.”

Op de guestlist

“Enkele maanden later moest Cryptopsy opnieuw in België optreden. Christian had mij, hetzelfde toenmalige lief en mijn beste vriendin op de guestlist gezet. Een ontzettend leuke ervaring. We konden vanop de zijlijn van het podium naar de show kijken, backstage lachen met de flauwe moppen en we kregen een rondleiding op de tourbus. De volgende ochtend namen we - opnieuw - afscheid van elkaar.”

Hij zei dat hij voor mij de wereld zou doen stoppen met draaien

“Daarna vlogen de jaren voorbij. Myspace werd ingeruild voor Facebook, het toenmalig lief voor een nieuwe vriend. Christian en ik spraken elkaar nog geregeld via Messenger, maar nooit op een romantische manier. Tot in 2013. Dat jaar is alles veranderd. Cryptopsy moest toen opnieuw in Brussel spelen en naar goede traditie werd ik uitgenodigd door Christian. Deze keer nam ik mijn zus en het lief 2.0 mee. Ik was ondertussen al wat ouder, dus je zou denken dat de periode van kriebels in de buik al gepasseerd was. Zeker omdat we elkaar al lang niet meer hadden gezien. Niet dus! Mijn hart maakte opnieuw een sprongetje wanneer ik hem zag. Toen Christian me na de show ook omarmde en me niet wilde loslaten, begon het me voor het eerst te dagen. Tiens, misschien voelt hij ook kriebels?”

“Enkele weken later gingen het lief 2.0 en ik uit elkaar. Toegegeven: om redenen die niets met Christian te maken hadden. En toch stuurde mijn favoriete Canadese gitarist een berichtje. Hij was zo begripvol en zo lief. Voor het eerst durfde hij toe te geven aan z’n gevoelens. Hij zei dat ik beter verdiende en - beetje zeemzoeterig - dat zijn wereld gestopt was met draaien toen hij hoorde dat ik single was. Vijf seconden leek ik weg te smelten door die mooie woorden. Maar dan nam mijn realistische kant de bovenhand. Alleen al door de geografische argumenten zou een relatie tussen ons nooit werken."

“Duurste taxirit van mijn leven”

“Een paar maanden passeerden, en de band van Christian kwam terug naar Europa. Naar Friesland, of all places. Ik had ondertussen wat meer tijd gehad om na te denken en wist: ik moest en zou hem zien. Normaal gezien zou een vriendin me brengen, maar ze had last minute afgezegd. Er zat niets anders op dan een taxi te nemen. Die rit van Hasselt naar Dokkum was de langste - en waarschijnlijk de duurste - van mijn leven. (lacht) Maar het was de moeite waard, want ik kwam op tijd aan. Terwijl ik backstage stond te wachten op Christian, bekropen de zenuwen me pas echt. Eens te meer omdat de taxichauffer op de hoogte was van mijn verhaal en me bestookte met sms’jes om te vragen hoe onze reünie was afgelopen.”

We hadden een open gesprek over lange afstandsrelaties en waren het eens dat dit voor ons niet zou werken

“Vanaf ik Christian zag, viel alle stress van mijn schouders. Hij nam me snel mee naar de tourbus, ver weg van de priemende ogen van de andere bandleden. Daar hebben we voor het eerst gekust. Vijf jaar heb ik erop moeten wachten, maar eindelijk werd mijn verliefdheid beantwoord. De hele namiddag, avond en nacht liep ik op wolkjes.”

“Ik heb Christian nog vergezeld naar een festival in Frankrijk, maar daarna kwam de realiteit weer aankloppen: ik moest weer naar huis. We hadden een open gesprek over lange-afstandsrelaties en waren het eens dat dit voor ons niet zou werken. We moest all-in gaan of niet. Ik besloot een moeilijke knoop door te hakken ... De dag nadien nam ik ontslag en boekte een one way ticket naar Montreal.”

“De reacties van mijn familie en vrienden waren verdeeld. Mijn beste vriendin was blij dat ik eindelijk de sprong durfde te maken. Mijn moeder had haar twijfels. Begrijpelijk, want ze zag haar oudste dochter zonder boe of bah vertrekken naar het buitenland voor een man die ze nog nooit ontmoet had."

“Gelukkig viel de maanden daarna alles in z'n plooi. In Montreal leerde ik Christian en zijn familie beter kennen. Niet veel later vlogen we weer naar België, waar hij ook het hart van mijn mama veroverde. De volgende maanden verhuisde ik naar Canada en gingen we samen op zoek naar een appartement. Een jaar later - op Valentijnsdag nota bene - ging hij op één knie zitten. Grappig weetje: tijdens het aanzoek keek mijn familie mee via Skype. In 2015 zijn we in het huwelijksbootje gestapt. Dat was net als in de films: toen ik naar het altaar stapte, zag ik enkel hem staan. Zo dolverliefd was ik.”

“Niet veel later kregen we het nieuws dat ik zwanger was. Spannend, want dat kindje kwam ongepland. Bovendien was mijn visum nog niet volledig geregeld waardoor ik geen medische verzekering had. Maar enkele weken later was alle administratieve rompslomp achter de rug en was ik een officiële inwoner van Canada. Net of het stond in de sterren geschreven. We kochten een huis in een rustigere buurt en tegen het einde van het jaar werd ons zoontje William geboren. Nu zijn we drie jaar verder, en die tijd is voorbijgevlogen. Maar je weet wat ze zeggen: time flies when you’re happy.”

