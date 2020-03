DEEL 1. Liefde in tijden van corona: “Single mannen willen nog steeds afspreken. Serieus??”

Of je nu single, pril verliefd of jaren getrouwd bent. Of je nu in een gelukkig gezin, in co-ouderschap of in een wankele relatie zit. Liefde – in al haar vormen – wordt op de proef gesteld. NINA noteert de verhalen, relatiedeskundige Wim Slabbinck geeft raad. The power of lockdown love. Vandaag lees je alvast het eerste deel.

Workaholics en fervente reizigers Sarah (43) en Michael (43) zitten plots thuis op elkaars lip: “Het bureau is nu zijn mancave”

SARAH: “Ik ben een echte workaholic. Als styliste zorg ik voor de kledij en attributen tijdens een foto- of videoproductie. Een heel gevarieerde job – absoluut geen nine-to-five – waar ik met veel verschillende mensen in contact kom. Mijn job is mijn kindje. Ik werk bijna dagelijks, maar nu vallen alle opdrachten weg en kijk ik naar een volledig blanco agenda.”

MICHAEL: “Ik run samen met mijn broer een Thais restaurant in Gent, Aroy Aroy. We zijn een jonge zaak, opgestart in 2018. En nu zijn we dus gesloten. Een aantal weken sluiten kunnen we financieel dragen, maar veel langer niet. We hopen op steun van de overheid. Ook ik ben het gewend om hard te werken. Horeca is van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, maar ik doe niks liever.”

SARAH: “Net omdat we allebei zo hard werken, en we geen kinderen hebben, gunnen we ons vijf vakanties per jaar. Reizen laadt onze batterijen op. Dat is ónze qualitytime, omdat we elkaar tijdens de week amper zien. Maar onze reis naar Maleisië vlak na Pasen gaat niet door; die naar Israël in juli hopelijk wel. Na de coronacrisis zullen wij bovendien niet snel op vakantie gaan: we zullen er dan opnieuw in vliegen om weer geld te verdienen.”

MICHAEL: “De onzekerheid over de duur van deze crisis is vervelend, maar we proberen er het beste van te maken. Ik zag Sarah nooit eerder zo vaak als nu. We koken samen enfin, ik kook eigenlijk liever alleen (lachje) – en we drinken een aperitiefje in de tuin. Ik heb het gamen weer opgepikt en heb Sarah nu gevraagd of ik het bureau tot mancave mag ombouwen. Kwestie van mijn territorium wat af te bakenen.”

SARAH:“Om aan mijn gezeur te ontsnappen, ja! (lacht) Ik geef het toe: ik ben hier niet voor gemaakt. Ik ben een sociaal dier, altijd onderweg of op stap met mijn vriendinnen. Ik zie de muren nu al op me afkomen. Binnen moeten blijven wringt aan alle kanten – al doe ik het natuurlijk wel. Maar ik kan dan wel ‘in mijne zaag zijn’. Ik reageer al eens wat korter, dat zal Michael beamen.”

MICHAEL: “ Hmmm.” (klinkt het instemmend)

SARAH: “Meestal gaan we dan gewoon even wandelen, dat lucht op. We hebben iets te veel kopzorgen om te genieten van deze ‘gedwongen’ rust. Het is hier nog lang geen gezellige ‘bed-in’ à la Yoko Ono en John Lennon. Het is niet omdat we heel de tijd samen thuis zijn, dat we zeven keer per dag in de koffer duiken met elkaar. De coronacrisis heeft geen positieve, maar ook geen negatieve invloed op ons normale euh ... ritme. We zijn nu drie jaar getrouwd, ik hoop vooral dat we dat na de coronacrisis nog altijd zijn.” (lacht luid)

MICHAEL: “Het is voor elk koppel, elk gezin een uitdaging, dus ook voor ons. We staan ’s morgens samen op, we gaan ’s avonds samen slapen na een reeks op Netflix. En overdag zoeken we manieren om ons bezig te houden. Zolang het maar níét klussen in huis is, want dat vind ik verschrikkelijk.”

SARAH: “Voor mij betekent bezighouden ook: eten en de snoepkast plunderen. Terwijl ik net superflink een dieet gevolgd heb en ook nu op mijn lijn wil letten. Wéér iets om over te zagen!” (lacht)

MICHAEL: “Niemand zegt dat je móét snoepen, hè. Niks moet. Behalve binnenblijven.”

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“Super dat jullie op zo’n organische wijze een goede verhouding vinden tussen tijd samen en tijd apart. Blijf dat zeker behouden en blijf, zolang het nog kan, eropuit trekken voor een wandeling. Het kan ook zinvol zijn om twee imaginaire huisgenoten in jullie leven te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld Tine zijn, die altijd maar naar buiten wil en vaak in ‘hare zaag’ is, en Theo, die de mancave nog altijd niet opgeruimd heeft.”

Alleenstaande mama Vicky (36) bracht haar zoon Brent (15) in veiligheid op het platteland: “Facetimen, dat is het moeilijkste moment”

“We hebben deze foto van ons tweetjes gemaakt toen ik Brent ging afzetten bij mijn moeder op het platteland. Sindsdien zien we elkaar alleen via Facetime en dat zal zo zijn voor heel wat weken. Ik vind het voor Brent beter, makkelijker en veiliger om in deze periode bij mijn ma te wonen. Daar is hij tussen de velden en kan hij makkelijk een frisse neus halen zonder iemand tegen te komen. De kans dat hij er het virus oploopt, is nihil. Ik daarentegen woon in de stad: het voelt hier minder veilig, ook al mogen we niet buiten. Mijn ma is 64, maar in prima gezondheid en helemaal voorzien op deze crisis: haar koelkast, proviandkast en diepvries puilen uit. Ze heeft niet gehamsterd, nee, ze is altijd zo. Altijd klaar om iedereen met open armen te ontvangen én te voorzien van eten en drinken. (lacht) In haar straat slacht de boer elk jaar een koe en wordt het vlees verdeeld en ingevroren, er zijn vele kleine handelaars in de buurt en iedereen heeft er zijn of haar moestuin met eigen groenten.”

Kapsalon gesloten

“Nog voor alle coronamaatregelen bekend waren, had ik mijn kapsalon Hair Design D-Lite gesloten. Met pijn in het hart, want ik heb trouwe klanten en ik heb één werkneemster in dienst. Maar ik vond de kans op besmetting te groot. Je kan onmogelijk afstand houden van je klant, hè. Intussen lopen mijn vaste kosten door – gas, elektriciteit en maandelijkse afbetaling. Ik heb een financiële buffer, ik kan dit wel even overbruggen, maar uiteraard is het een zware opdonder. Ik moet aan mijn spaarboekje zitten. Ach. Daarvoor dienen die centjes, zeker? Onze gezondheid is een prioriteit.”

“Thuis weet ik me wel bezig te houden voorlopig. Dat isolement valt mee, een mens schakelt over op een soort overlevingsmodus. Ik ben het ook al jaren gewoon om alles alleen te beslissen, zowel voor mijn zaak als voor mijn zoon. Niet lang na de geboorte van Brent werd ik alleenstaande mama. Brent heeft weinig contact met zijn vader, waardoor onze band heel innig is. Het is moeilijk om hem nu te moeten missen. Maar hij zit daar goed, bij de bomma. Brent is een rustige tiener, maar hier tussen vier muren zou het toch wat gezeur opleveren.” (lachje)

“Ik ben altijd een happy single geweest, en vandaag mogelijk nog meer. Want ik denk dat verplicht samen thuiszitten met je partner ook heel wat spanningen met zich meebrengt. Ik kan gelukkig goed alleen zijn. Maar nu is het ‘van moetens’. Mijn sociale leven valt ook stil en dat is zuur. Geen babbels met de klanten, geen afspraakjes met mijn beste vriendin. En telkens dat moeilijkste moment van de dag: ’s avonds, als ik facetime met Brent. Hij doet dan vrolijk – zo lief is hij wel – maar mijn mama zegt achteraf altijd dat hij me enorm hard mist.”

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“Het is pakkend om te lezen hoe een ouder zijn of haar kind kan missen. Misschien kan je hiermee iets creatiefs ondernemen? Nu de post nog bedeelt, is het misschien het moment bij uitstek voor een brief waarin je je liefde voor je moeder en Brent neerschrijft? Voeg er misschien een foto van jullie bij? Dat is iets tastbaars wat hij kan koesteren.”met Brent. Hij doet dan vrolijk – zo lief is hij wel – maar mijn mama zegt achteraf altijd dat hij me enorm hard mist.”

Bache (49) laat zijn zoon Jules(12) tijdelijk bij zijn ex-partner: “Net voor ons afscheid hebben we samen gevoetbald”

“Mijn zoon Jules (12) woont in normale omstandigheden één week bij mij en één week bij zijn mama Virginie. Zij heeft aangeboden om Jules in deze vreemde periode voltijds bij haar te houden. Hij kan daar veel beter buiten spelen – in de tuin of in de heide om de hoek – zonder in contact te komen met iemand anders. Mijn ex is zelfstandige, haar werk is jammer genoeg stilgevallen, waardoor ze overdag makkelijker met Jules bezig kan zijn. Mijn vriendin Melanie en ik werken allebei van thuis uit – onze baby Paloma gaat naar de crèche – en Jules zou hier dus vooral op zichzelf aangewezen zijn.”

“Deze regeling is de beste oplossing, maar ik vind het wel moeilijk. Als Jules een paar weken op vakantie gaat naar zijn grootouders in Frankrijk, mis ik hem natuurlijk ook. Maar dit voelt helemaal anders. Omdat we niet weten hoe lang deze periode zal duren. Normaal zouden we met de paasvakantie met het gezin gaan skiën. Die reis is uiteraard afgelast. Heel jammer, want daar keken we enorm naar uit.”

“Toen de eerste strenge maatregelen aangekondigd werden door de overheid, en de scholen en horeca dichtgingen, ben ik met Jules bewust extra op uitstap geweest. We zijn dan met ons tweetjes gaan stappen in de Kalmthoutse Heide: een wan-deling die hij op zijn duimpje kende, hij heeft onderweg honderduit verteld. (lachje) Toen de lockdown aangekondigd werd op dinsdag 17 maart, ben ik vlak voor de middag nog snel naar hem gereden. Ik heb toen een voetbal meegenomen en we hebben ons nog geamuseerd. Vlak voor 12 uur ’s middags – het moment dat de lockdown inging – hebben we afscheid genomen. Spijtig genoeg zonder elkaar even vast te pakken, ook al is dat tegen onze natuur. (lachje) Ik ben nogal een knuffelaar, en Jules is dat ook.”

“De komende weken zullen we alleen bellen en skypen. Mocht hij op wandelafstand wonen, dan kon ik hem nog bezoeken. Maar dat is helaas niet zo. Ik heb er honderd pro-cent vertrouwen in dat het er bij zijn mama veilig aan toegaat, en dat dat ook daar alle regels inzake corona gerespecteerd worden. Veiligheid gaat voor ons boven alles. Het is een hele troost dat ik thuis Paloma heb. Zij is nog geen jaar oud. Ze zorgt voor verstrooiing, waardoor ik het gemis van Jules toch een beetje beter kan plaatsen.”

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“Het is heel mooi om te lezen hoe jij en je ex op een goede wijze afspraken maken over de zorg voor je zoon. Ik heb het gevoel dat je hierin een weloverwogen en evenwichtige keuze gemaakt hebt, waar je zoon wel bij zal varen. Blijf regelmatig skypen met je hem. De intimiteit zal des te intenser zijn wanneer je hem wél weer mag knuffelen.

Lisa (27) verdrijft de eenzaamheid op Tinder: “Single mannen willen nog steeds afspreken. Serieus??”

“Toen ik afgelopen zomer alleen ging wonen, was eenzaamheid mijn grootste angst. Gelukkig heb ik een drukke job met veel feestjes en evenementen. En mijn vrije momenten had ik zó opgevuld met etentjes, sporten of een leuke Tinderdate. Nu heeft stilte mijn agenda overgenomen. Overdag telewerk ik, ’s avonds probeer ik lekker te koken of ga ik wat netflixen. Ik amuseer me nog wel. Toch kost de switch naar een leven als huismus me veel moeite.”

“Mijn hippe, sociale stadsleventje zit nu vervat in appjes en chatgesprekken met vriendinnen. Tinderen kan natuurlijk nog altijd. Wat me opvalt, is dat mannen veel actiever geworden zijn. Swipen is een populaire manier tegen de verveling. Ik krijg veel berichtjes. Ook van mannen die meteen willen afspreken. Heel verontrustend, eigenlijk. Mannen, volgen jullie het nieuws niet?! In normale omstandigheden spreek ik vrij snel af, zodat ik meteen weet welk vlees ik in de kuip heb. Maar tot de crisis over is, wil ik niet meer afspreken. Het gezelschap en de intimiteit, dat mis ik wel, maar mijn gezondheid is me meer waard. En een man die het volhoudt om vijf weken met mij te chatten, heeft straks een voetje voor. Mijn droomprins kan wel even wachten.”

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“Om het in economische termen te zeggen: de vraag overtreft momenteel het aanbod, er heerst intimiteitschaarste. En die schaarste lokt nog meerverlangen uit, wat maakt dat mensen meer communiceren op relatieapps. Maar je hebt het volledig bij het rechte eind: een droomprins weet dat geduld een belangrijke waarde is in het uit-bouwen van een goede relatie.

Het virus zet de prille relatie van Willy Janssens (65) on hold: “Ergens ben ik wel bang dat onze relatie de crisis niet overleeft”

“Op een lenteavond in de auto stappen om haar te verrassen met een bezoekje. Hoe romantisch ook, ik durf het niet. Mijn relatie is te pril. Stel dat Monica het verkeerd opvat? En bovendien, enkele weken geleden kwam haar zoon ziek thuis uit Madrid. Met koorts en een zere keel. Ondertussen had ze zelf een verkoudheid. Om elkaar niet te besmetten, hebben we onze afspraakjes opgeschort. Hoe sterk ik ook naar haar verlang, ik wil de miserie niet opzoeken.”

“De afstand heeft het verlangen alleen groter gemaakt. Ik voel het aan onze berichtjes. We missen elkaar, willen bij elkaar zijn. We beseffen hoeveel steun we in deze bange tijden aan elkaar hebben. Het lucht me op dat ze aan de beterhand is. Als de dreiging voorbij is, hebben we heel wat tijd in te halen. Dan willen we samen op vakantie.”

“We kennen elkaar amper zes weken, misschien is de liefde straks bekoeld. We hebben allebei onze rugzak. Daarom pakten we het ook heel rustig aan. Hopelijk worden Monica en ik straks echt gelukkig.Hebben we heel wat mooie jaren in het verschiet en kunnen we ooit gaan samenwonen.”

DE TIP VAN WIM SLABBINCK

“De afstand die er nu is, kan de band tussen jullie versterken. Het kan Monica helpen inzien dat jouw aanwezigheid heel belangrijk is voor haar. Blijf deze band zeker digitaal onderhouden, zodat je het verlangen blijft voeden.”