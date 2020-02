DEEL 1. De mooiste liefdesverhalen van onze lezers: “Hoe is het mogelijk dat je een klik hebt met twee dubbelgangers?”

Seks & Relaties Romeo en Julia. Tristan en Isolde. Jack en Rose. Deze bekende koppels weten Jan en alleman te ontroeren, maar het mooiste liefdesverhaal is nog altijd dat van jezelf. In aanloop naar valentijn stuurden onze lezers hun mooiste histoires door waarin ze vertellen over alle valkuilen die ze overwonnen hebben. Vandaag is het de beurt aan Kathy (45), die na negen ivf-behandelingen, een scheiding en het verlies van een beste vriend al meer dan 10 jaar gelukkig is met haar vriend Moshtaba.

“In 1991 heb ik mijn ex-man Sven leren kennen. Van jongs af aan wilden we allebei heel graag kinderen. Toen we 4 jaar een relatie hadden, besloten we met volle goesting om voor ons gezellige nestje te gaan. Helaas stond het geluk niet aan onze kant. We verloren drie kindjes, telkens door een miskraam, en hadden daarna twee buitenbaarmoederlijke zwangerschappen waardoor ik niet meer op een natuurlijke manier zwanger kon worden.”

“Tijdens die periode kwam een oude vriend uit Canada op bezoek, én hij bracht een kameraad mee die we nog nooit eerder hadden gezien: Philippe. Vanaf de eerste seconde was er een goede klik. Ken je dat? Het gevoel dat je iemand al jaren kent, ook al heb je elkaar pas ontmoet? Dat was exact wat ik toen meemaakte. Na twee weken zat hun vakantie erop en vertrokken ze opnieuw naar Canada. Sindsdien hebben Philippe en ik elkaar nooit meer gezien, maar we bleven contact houden via mail en belden elkaar geregeld op.”

Een droom die uitkwam

“Ondertussen hadden Sven en ik besloten om een kindje te proberen krijgen via ivf-behandelingen. Maar keer op keer kregen we slecht nieuws. Op den duur probeerde ik me sterk te houden voor mijn man, omdat ik zag hoe verdrietig hij was. Zelf vond ik steun bij Philippe, die me moed insprak en me aanmoedigde om niet op te geven. Hij werd een soort soulmate. Een beste vriend die altijd klaarstond met een luisterend oor. Zonder hem had ik die periode nooit volgehouden. En al een geluk, want negen ivf-behandelingen later werd mijn droom eindelijk werkelijkheid. In 2005 is mijn dochter Ainara geboren. De eerste persoon die ik dan ook belde na mijn bevalling was Philippe. Hij wist het nieuwtje zelfs voor mijn ouders. (lacht) Achteraf klinkt dat misschien vreemd, maar op dat moment was mijn dankbaarheid voor hem onnoemelijk groot.”

“Sven en ik hadden zo veel doorstaan, maar na enkele jaren verschenen er toch barsten in ons huwelijk. En ik moet bekennen: de band met Philippe werd steeds hechter. Er was geen sprake van verliefdheid, gewoon wederzijds respect. Uiteindelijk besloot ik het contact met hem toch te verbreken. Ik wou even de pauzeknop induwen om mijn huwelijk nieuw leven in te blazen. Tot mijn grote spijt heeft Philippe me dat heel erg kwalijk genomen.”

“Love conquers all, zeggen ze wel eens. Maar uiteindelijk begonnen Sven en ik als broer en zus naast elkaar te leven. De verliefdheid was op. Op een bepaald moment sliepen we zelfs in aparte slaapkamers. Dat was ook geen goed voorbeeld voor onze dochter, en uiteindelijk besloten we om er een punt achter te zetten. We gingen vriendschappelijk uit elkaar, maar toch ging ik er volledig aan onderdoor. Het feit dat ik mijn partner én mijn beste vriend was verloren, maakte me intens verdrietig.”

In de sterren geschreven

“De maanden vlogen voorbij. Tot mijn werk - de dienst toerisme van stad Gent - een sportdag organiseerde voor alle collega’s. Je moet weten dat ik die dag rondliep met een ferme knoop in mijn maag. ‘s Nachts had ik immers gedroomd over Philippe én ik had het gevoel dat hij dichtbij was. Dat klinkt ridicuul, en mijn collega’s moesten ook met mij lachen. Maar toch... Op het einde van die sportdag werd een receptie georganiseerd, en wie zag ik staan tussen alle honderden collega’s? Jawel, Philippe. Althans, dat dacht ik. Ik liep naar hem en vloog rond zijn nek. Groot was mijn verbazing toen hij stamelde dat hij me niet kende. Blijkbaar had ik net een wildvreemde man geknuffeld - Moshtaba genaamd - die als twee druppels water leek op mijn voormalige beste vriend. Gelukkig reageerde hij vriendelijk en was zijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Het grappige is dat hij ook meteen mijn naam raadde. Precies of onze ontmoeting stond in de sterren geschreven.”

“Zowel bij Moshtaba als bij mij had deze ontmoeting iets teweeggebracht. Eenmaal terug op de werkvloer hebben we elkaar opgezocht en na een week spraken we voor het eerst af. Opnieuw was er een onmiddellijke klik. Ik was nog steeds ondersteboven van mijn scheiding en het verlies van Philippe, hij had net zijn vader verloren. Moshtaba en ik vonden veel steun bij elkaar en spraken 1 à 2 keer per week af. Zo raar, dat ik me zo op mijn gemak voelde bij twee dubbelgangers.”

“Na enkele maanden volgde de eerste zoen. Afwachtend, want Moshtaba had destijds nog een vriendin. Ik heb de boot nog eventjes afgehouden, tot hij besloot om voor ons te gaan. Exact twee jaar nadat we elkaar hebben leren kennen, zijn we gaan samenwonen. Nu zijn we al meer dan 10 jaar dolgelukkig samen. (lacht) Ik stond altijd nuchter in het leven, maar door deze optelsom van gebeurtenissen geloof ik sterk in het lot. Had ik Philippe nooit leren kennen, had ik Moshtaba nooit om de nek gevlogen. En dat zou pas zonde geweest zijn.”