De zeven stappen die leiden tot partnermoord: "Je denkt altijd dat het jou nooit zal overkomen" Sven Van Malderen

29 augustus 2019

21u33

Mannen die hun partner vermoorden, volgen telkens hetzelfde patroon. Dat blijkt uit nieuw Brits onderzoek. Criminologe Jane Monckton Smith nam 372 gevallen onder de loep en wist uiteindelijk zeven stappen te onderscheiden die leiden tot het moment waarop de stoppen definitief doorslaan. De vader van een slachtoffer schat de waarde van het lijstje heel hoog in. "Dit zou levens kunnen redden."

In 2017 werden wereldwijd 30.000 dames vermoord door hun partner of hun ex. In meer dan 80 procent van de gevallen was het slachtoffer een vrouw. Maar wat zijn nu de alarmsignalen die u zelf kan opvangen om te beseffen dat u gevaar loopt? Hieronder zetten we de acht fases op een rij.

1. De dader heeft een voorgeschiedenis van mishandeling of stalking.

2. De eerste verliefdheid evolueert snel naar een serieuze relatie.

3. Dwingende controle krijgt de bovenhand in de relatie.

4. De dader voelt zich plots bedreigd in zijn alleenheerschappij. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat zijn vriendin de relatie wil beëindigen of omdat hij financieel nog maar moeilijk de eindjes aan elkaar kan knopen.

5. Een escalatie van geweld. De dader zal zijn partner nóg meer controleren en misschien zelfs dreigen met zelfmoord.

6. Er verandert iets in zijn denken. Hij wil verder met zijn leven, maar de ‘obstakels’ moeten eerst opgeruimd worden.

7. Het moordplan wordt bedacht. De dader gaat bijvoorbeeld een wapen kopen en probeert zijn slachtoffer af te zonderen.

8. De moord wordt gepleegd. Mogelijk wil hij daarna ook nog haar kinderen treffen.

“In sommige gevallen geldt de eerste stap niet, maar dan ging het meestal wel om hun eerste relatie”, verduidelijkt Monckton Smith. “We hebben het vaak over een passionele daad waarbij de dader in een zogezegde waas verkeerde, maar dat klopt gewoon niet. Er is altijd sprake van planning en voorbedachtheid.”

Ingebroken in appartement

De vader van Alice Ruggles (24) kan er helaas over meepraten. De jongedame werd drie jaar geleden gestalkt door haar ex, nadat hun relatie op de klippen gelopen was. Uiteindelijk zou soldaat Trimaan Dhillon inbreken in haar appartement en haar definitief het zwijgen opleggen.

“Het resultaat had anders kunnen zijn als de politie dit stappenplan gekend had”, aldus Clive. “Hij had een voorgeschiedenis van stalking én controleerde ook de hele tijd zijn exen. Verontrustende voortekenen genoeg dus. Uit het onderzoek is bovendien gebleken dat een klacht van partnergeweld tegen hem nergens geregistreerd stond. De politie viel uit de lucht, Alice en wij hebben dat ook nooit geweten.”

“Ze kreeg constant berichten van hem en werd ook emotioneel gechanteerd. Als we er de lijst van Jane bijnemen, was het duidelijk dat hij al bij stap vijf zat. Ik ben er zeker van dat er levens kunnen gered worden als mensen die tabel ter harte beginnen nemen.”

“Ik zag het gevaar niet”

Abbie Brydon is in maart 2018 zelf door het oog van de naald gekropen. Haar ex takelde haar toen zodanig toe dat haar eigen familie haar niet meer herkende. Scott Hughes werd voor het extreme geweld veroordeeld tot veertien jaar cel.

“Je denkt altijd dat het jou nooit zal overkomen. Maar het is schrikwekkend hoe ik mezelf herken in dat stappenplan. Pas als het zwart op wit gedrukt staat, besef je hoe diep je in de miserie zit”, vertelt ze.

“Hij had me lang voor de gek gehouden. Na enkele dates had ik bij mijn vrienden zijn naam laten vallen. Zij waarschuwden me meteen om ver van hem weg te blijven, maar ik zag het gevaar niet. In mijn ogen was hij een lieve kerel.”

“Beschuldigd van overspel”

Toen Abbie na enkele weken met vrienden naar Australië reisde, leerde ze snel zijn ware aard kennen. “Hij bleef me onophoudelijk bellen om te vragen wat ik aan het doen was en met wie ik me aan het amuseren was. Zijn telefoonrekening liep pijlsnel op tot ruim 300 euro, ik heb uit ergernis mijn gsm uitgezet.”

“Maar op hetzelfde moment hielp hij mijn moeder door te shoppen en haar hond uit te laten. ‘Was ik te streng voor hem?’, vroeg ik me af.”

Tijdens de kerstperiode van 2017 ging het koppel samenwonen. Even leek het goed te gaan. “Maar na een maand veranderde Scott helemaal. Hij werd heel jaloers en beschuldigde mij van overspel.”

“Tv op mijn hoofd kapot geslagen”

Hughes schoot eens fel uit zijn krammen omdat ze tijdens een felle sneeuwbui een lift aanvaard had van een collega. “Maar ook als we met zijn vrienden op stap gingen, vond hij altijd dat ze met mij aan het flirten waren.”

Op 24 maart 2018 liep het goed fout. “We hadden afgesproken om na het werk nog iets te gaan drinken. Maar toen ik thuiskwam, zag ik duidelijk dat Scott drugs genomen had. We maakten ruzie en hij is dan maar alleen naar een feestje gegaan.”

“Toen een vriend hem naar huis bracht, brak de hel opnieuw los. Ik had er genoeg van en ging naar boven om mijn koffer te pakken. Maar toen sloeg hij de flatscreen-tv stuk op mijn hoofd. Hij bleef me slaan en schoppen, besmeurde me met verf en liet zelfs een kast op mij vallen.”

Van trap geduwd

Hughes probeerde met een botermesje zichzelf te verwonden om de schijn van zelfverdediging op te wekken. Abbie probeerde intussen te vluchten, maar hij duwde haar van de trap. “Ik smeekte dat hij zou stoppen, ik was er zeker van dat mijn laatste uur geslagen had.”

Het meisje wist uiteindelijk toch de voordeur te openen en met haar geschreeuw de aandacht van de buren te trekken. Ze bleef zieltogend achter met een gebroken neus én oogkassen. “Mijn broer en mijn beste vriendin kwamen me opzoeken, maar ze liepen mijn bed straal voorbij. Ik was zo hard toegetakeld dat ze mij niet eens herkend hadden.”

“De nachtmerries zijn het ergste”

Abbie moest drie maanden herstellen alvorens ze weer kon gaan werken. “Maar de nachtmerries zijn het ergste. Ik kan niet meer slapen omdat ik weet dat ik badend in het zweet wakker zal worden. Ik herbeleef alles wat hij me aangedaan heeft.”

Het onderzoek van Monckton Smith wordt uitgebreid belicht in de ‘Violence Against Women Journal’ (een maandblad waarbij wetenschappelijke studies rond geweld tegen vrouwen ruim aan bod komen; nvdr). Zelf heeft ze haar lijst al voorgelegd aan verschillende advocaten, psychologen en politiekorpsen. “Ze reageren telkens laaiend enthousiast omdat het zo herkenbaar is. Ook professionals vinden het nu eenmaal makkelijker om problemen te kunnen benoemen met ‘stap drie’ of ‘stap vijf’. Zo wordt er tenminste enige orde in de chaos geschept.”