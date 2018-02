De ware vinden in de supermarkt? Deze winkelketen helpt de klanten een handje Eva Van Driessche

10 februari 2018

13u15

Als je niet voor één van de vele dating apps kiest, maar je prins toch liever gewoon per toeval tegen het lijf wil lopen, dan is daten in de supermarkt misschien iets voor jou.

In Nederland houdt winkelketen Jumpo Polanen in Woerden een ludieke actie. Ze verdelen roze winkelmandjes die single shoppers kunnen kiezen om hun vrijgezelle status weer te geven. Bedrijfsleider Jurgen Langerak in AD: "Vorig jaar hebben we deze mandjes ook al gebruikt. De actie was zo 'succesvol' dat we dit jaar nieuwe mandjes moesten bestellen. Uiteraard is het een actie met een knipoog."

En wat met klanten die het niet weten? Die worden dan ook wel eens aangesproken, maar kunnen er meestal om lachen.

Het is niet de eerste actie die speelt met het idee dat je de ware wel eens gewoon in de versafdeling van je plaatselijke supermarkt zou kunnen vinden. Zomaar tussen de radijsjes en de tomaten. Jaren geleden kwam de trend uit Amerika overwaaien. Door in elkaars karretje te loeren zag je of iemand misschien wel single was (verpakkingen voor één persoon!). En dan sla je een praatje om te weten te komen of je misschien wel meer met elkaar gemeen hebt dan een voorliefde voor Franse kazen.

Het lijkt ook logisch: je weet al dat je bij elkaar in de buurt woont, je kan in elkaars mandje precies zien wat jullie lekker vinden. In Hollywoodscenario's zie je het genoeg, ze grijpen allebei naar dat laatste bakje aardbeien, kijken elkaar in de ogen en....leven nog lang en gelukkig.

Maar wat houd je tegen? Probeer het zelf ook eens:

- Bij de wijnflessen: "Hé, drink jij ook die Spaanse lekkere fles rood? Zullen we anders samen een flesje kraken?".

- Bij de vleesafdeling: "Oh, ik maak een fantastisch sausje bij steak. Wil je het recept?"

Afdelingen waar je beter je mond kan houden: hygiëne en huishoudproducten.