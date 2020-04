De vriend van Els (34) filmde zijn overspel: “Hij met die vrouw, dat beeld staat op mijn netvlies gebrand”

“Danny is monteur en moest een hele tijd werken uitvoeren op mijn kantoor. Toen ik in de bedrijfskeuken een koffie stond te drinken, sprak hij me aan. Ik was meteen verkocht. We bleven regelmatig praten met elkaar en op een dag vroeg hij of hij mee kon naar het personeelsfeest van ons bedrijf, als mijn date. Ik was single en dacht: waarom niet? Hij had die avond een hotel geboekt en zou in de stad overnachten. Eerlijk? We zijn zelfs niet op dat feest geraakt. (lachje) Om maar te zeggen: de vonken vlogen er af.”

“Onze relatie startte op twee snelheden; Danny zat nog in een scheiding, ik was ook uiteen met de papa van mijn kinderen, maar ik zat al verder in mijn verwerking. Gelukkig zat ons gevoel wel op één lijn. We bleven apart wonen, maar zagen elkaar heel vaak, zeker in de weekends. Zo ontdekte ik helaas tamelijk snel dat hij een probleem had met cocaïne. Ik zou hem geen drugsverslaafde noemen, maar het is wel zo dat hij regelmatig gebruikte. Hij keek dan plots een heel weekend niet naar me om, soms hoorde ik een dag en een nacht niks van hem. Maar onze relatie opzeggen? Dat wilde ik niet. Daarvoor zag ik hem te graag.”

“Nu ik erbij stilsta ... Ik heb zelfs heel lang verkondigd dat ik de béste relatie had. Maar vanbinnen ging ik kapot. Die cocaïne legde een bom onder al het moois dat we hadden. Vorig jaar, na een zoveelste ruzie daarover, was ik het beu. Ik begon wat heen en weer te chatten met andere mannen, op zoek naar positieve aandacht. Geheel onschuldig was dat niet, maar er gebeurde niks méér dan chatten. Toen Danny erachter kwam, ging hij meteen op café. Diezelfde avond is hij met de eerste de beste vrouw in bed gedoken. Om de een of andere reden heeft hij dat ook gefilmd met zijn gsm en helaas heb ik dat filmpje daarna gevonden op zijn tablet. Het staat op mijn netvlies gebrand en ik denk niet dat ik dat beeld ooit nog uit mijn hoofd krijg. Hij met die vrouw, jonger dan ik. Ik heb nooit begrepen waarom hij dat gefilmd heeft, maar ik kan het alleszins heel moeilijk vergeten.”

Ik ging door het lint toen ik het ontdekte. Maar Danny toonde geen spijt.

“Ik ging door het lint toen ik het ontdekte. Maar Danny toonde geen spijt. Want – zo zegt hij – ‘we were on a break’, zoals Ross en Rachel in Friends. We hebben elkaar daarna een hele tijd niet gezien ... maar ik wilde hem wel vergeven. Sinds vorige zomer – bijna een jaar geleden dus – proberen we onze relatie weer op te bouwen. Ik heb hem gezegd: het is alles of niks. Geen aandacht meer van anderen, niet meer liegen en bedriegen, geen drugs meer. We doen allebei heel erg ons best, maar het is trappelen. Ik ben ook een soort detective geworden. Ik check zijn telefoonfacturen, laat hem videobellen als hij ergens is: hij moet bewijzen waar hij geweest is. Nu met de lockdown is dat iets makkelijker: hij kan nergens heen, hij hoeft nergens te zijn.”

“Voor zijn drugsprobleem is hij in therapie, en dat lijkt goed te lukken: hij is al bijna een jaar clean. Hij werkt aan zichzelf en aan onze relatie en hij pikt mijn controlerend gedrag, ook al hou ik niet van mezelf in deze rol. Hij is alles wat hij moet zijn voor mij, maar dat veegt het verleden niet weg. Soms – als ik zie hoeveel moeite het kost om dit te doen werken – vraag ik me wel af: waarom? (stil) Er gaat geen dag voorbij of ik zie die beelden opnieuw voor ogen ... Is onze relatie het waard om zo hard voor te vechten?”

De raad van Wim Slabbinck: “Zo’n trauma vraagt een specifieke therapie”

“Overspel is van alle tijden, maar het is nu ook ‘zichtbaar’ geworden voor de partij die bedrogen wordt. Vroeger konden we er ons alleen iets bij voorstellen. Nu zien we de bewijzen van onze partner met iemand anders. We lezen hun berichten, we zien foto’s, en al die details snijden diep. Als het om videobeelden gaat, zoals hier, is dat extra pijnlijk. Die beelden staan op jouw netvlies, Els, en dat heeft een impact op jouw dagelijkse functioneren. Omdat jij en Danny ‘on a break’ waren, zou ik het geen zuivere vorm van overspel noemen. Maar dat maakt het niet minder ernstig. Want het vertrouwen is duidelijk beschadigd en het gevoel van veiligheid is weg.”

“EMDR-therapie is hier de meest geschikte aanpak. De videobeelden hebben bij jou een trauma veroorzaakt. Je kan dat niet in één keer verwerken. Jouw brein brengt die beelden telkens terug, in de hoop dat je ze zo wél zal kunnen verwerken. Daarom blijf jij die beelden dus letterlijk voor ogen zien, keer op keer. Tijdens een EMDR-behandeling (eye movement desensitization and reprocessing) wordt bilaterale stimulatie toegepast. De therapeut laat bijvoorbeeld de ogen van links naar rechts en weer terug gaan door middel van een voorwerp dat hij voor je gezicht beweegt. EMDR is een bewezen effectieve behandelmethode gericht op het ‘desensitiseren’ – ofwel verlichten – van herinneringen aan nare gebeurtenissen die aanleiding geven tot een psychische klacht of aandoening. Pas wanneer de context van het trauma weer op één plek zit, kan het verwerkt worden. De resultaten van EMDR-therapie zijn zeer goed, zeker als het over een eenmalig trauma gaat.”

“Op dit moment probeer je via controle van zijn telefoonfacturen en andere zaken de situatie aan te kunnen. Maar je beseft zelf dat dit niet lang houdbaar is. Welk voordeel biedt het jou, je vriend en jullie relatie op lange termijn? Geen enkel. Ik begrijp heel goed dat de impact van het trauma heel groot is. Net daarom moet dat éérst aangepakt worden. Eenmaal het trauma meer verwerkt is, zal ook de drang om te controleren verminderen. Daarna kan je relatietherapie overwegen. Jullie liefde voor elkaar lijkt groot genoeg. Geef het daarom zeker nog een kans.”

