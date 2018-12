De twee woorden die je beter vermijdt als je ruziemaakt met je partner Nele Annemans

30 december 2018

17u11

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Feit: koppels maken al eens ruzie. Maar zelfs als de gemoederen verhit raken, vermijd je toch beter deze twee woorden om je relatie gezond te houden.

De twee woorden die je beter niet gebruikt tijdens een ruzie? 1. Altijd en 2. Nooit. Als je erover nadenkt, sprak je deze woorden waarschijnlijk al talloze keren uit: “Jij vergeet altijd om je bord in het afwasmachine te stoppen!” En jij kreeg waarschijnlijk al te horen “Waarom kan jij nooit op tijd komen?”

Op het eerste gezicht lijken de woorden ‘nooit’ en ‘altijd’ vrij onschuldig. Het is bovendien erg makkelijk om “Je doet dit altijd” of “Je doet dat nooit” te scanderen als je kwaad bent. Toch is de kans groot dat je je partner onterecht beschuldigt. Je partner stak heus wel al eens het servies in de vaatwasmachine en jij kwam zeker wel al eens op tijd. Waarom het uitmaakt dat het niet helemaal juist is? Wel, in plaats van dat jullie het werkelijke probleem aanpakken en proberen op te lossen, eindigen jullie in een heen en weer gekibbel over wat jullie wel of niet doen.

Blijf in de plaats daarvan bij de feiten, en belangrijker nog: hoe je je daarbij voelt. Vertel je partner wat die volgens jou verkeerd doet en waarom je dat niet leuk vindt. Wedden dat je levensgezel de volgende keer wel het vuilnis buitenzet?

