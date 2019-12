De reden waarom veel mensen aan sexting doen, is best verrassend TVM

02 december 2019

Seks & Relaties Sexting, volgens Van Dale "het versturen van seksueel getinte boodschappen en foto's via sms", hoeft voor veel mensen niet tot seks te leiden. Dat blijkt uit een kleinschalige studie van de Texas Tech University die deelnemers vroeg naar de reden waarom ze aan sexting doen.

Eén op de drie Belgen zou al eens een seksueel getinte foto, bericht of video verstuurd hebben. Voor jongeren gaat dat richting de helft, een kwart wanneer het enkel om foto’s gaat. Een recente internationale studie wees uit dat het fenomeen tussen 2009 en 2016 met 2,6% gestegen is. Omdat meer mensen een smartphone hebben, maar ook omdat het steeds meer genormaliseerd wordt.

Waarom doen we aan sexting?

De onderzoekers van het seksualiteitslab aan de Texas Tech University richten zich voor hun nieuwe studie specifiek op de reden waarom we aan sexting doen. Ze ondervroegen daarvoor 160 mensen tussen 18 en 69 jaar oud en legden hen 3 motivaties voor sexting voor die op basis van eerder onderzoek opgesteld werden:

1. Sexting als voorspel voor daadwerkelijke seks.

2. Sexting om binnen de relatie gerustgesteld te worden dat de ander je nog steeds aantrekkelijk vindt .

3. Sexting met de verwachting dat er iets terug wordt gedaan in een non-seksuele manier zoals een etentje.

Na het analyseren van de antwoorden, bleek dat dat de 3 motivaties allemaal even vaak aangeduid werden. De 2 niet-seksuele redenen werden dus door 66% van de deelnemers ingevuld als voornaamste reden waarom zij aan sexting doen.

“Persoonlijk vond ik het erg verrassend dat twee derde van de proefpersonen aan sexting blijkt te doen zonder dat ze daarvoor iets seksueel terug verwachten”, legt doctoraatsstudent Kassidy Cox, die het onderzoek leidde, uit. “Dit zou eventueel kunnen aantonen dat sommige mensen sexten, terwijl ze dit eigenlijk liever niet doen, maar het gebruiken als middel om bevestiging te krijgen over hun relatie, om bepaalde onzekerheden weg te nemen of om iets tastbaars - op een niet-seksuele manier - terug te krijgen.” Seksuele oriëntatie, geslacht en leeftijd bleken overigens geen invloed te hebben op de antwoorden van de deelnemers.

Dat sexting niet voor iedereen rond seks draait, bleek vorig jaar ook al uit een onderzoek. Het Australisch Instituut voor Criminologie ondervroeg toen 579 studenten erover, en veel jongeren gaven toen aan seksueel getinte foto’s of berichten te sturen om hun zelfvertrouwen een boost te geven, of omdat ze het grappig vinden. Niet omdat ze er seks voor in ruil verwachten.

Risico’s

De laatste tijd is er echter ook veel te doen rond de risico’s die verbonden zijn aan sexting. Vorige week lanceerde Telenet bijvoorbeeld nog de gratis app .comdom. Wie daarin een foto maakt waarop zij of hij (half)naakt te zien is - een zogenaamde ‘sext’ - kan zijn gezicht onherkenbaar maken en/of dat beeld beschermen met een watermerk. Dat bestaat uit de naam en het telefoonnummer van de ontvanger. Voelt die de aandrang om het beeld verder te verspreiden, staat hij dus zelf voor schut. Het telecombedrijf wil de risico’s van sexting daarmee inperken en de privacy van - voornamelijk - jongeren helpen beschermen.