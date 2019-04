De psychologie achter goedmaakseks Margo Verhasselt

11 april 2019

15u17

Bron: Elite Dailey 0 Seks & Relaties Het maakt niet uit hoe goed het gaat met je relatie. Vroeg of laat is het normaal dat jullie eens ruzie hebben. Een ruzie kan op het moment zelf verschrikkelijk zijn, maar raar genoeg kan het ook voor opwinding zorgen. Een stomende portie goedmaakseks, helpt dat echt? Dit is wat er omgaat in je hersenen.

“Wanneer koppels ruziën, lopen de emoties hoog op”, legt psycholoog Samantha Joel uit. “Als we schrik hebben dat we een relatie kwijt zullen raken, dan kan de volledige ervaring op een psychologische manier bedreigend zijn.” Volgens een studie die uitgevoerd werd door de universiteit van Valencia kan de hormonencocktail van noradrenaline, adrenaline en testosteron die vrijkomt tijdens een ruzie ervoor zorgen dat je opgewonden raakt. Deze hormonale rush kan in combinatie met de perceptie dat je relatie door je vingers glipt voor verlangens zorgen.

Maar hoe komt het dat we kunnen overgaan van boos naar opgewonden in één-twee-drie? Experts zijn van mening dat onze lichamen ongeveer hetzelfde reageren op positieve en negatieve emoties. Er is dus een overlap. Het proces kan uitgelegd worden aan de hand van een experiment uit 1974 dat gepubliceerd werd in The Journal of Personality and Social Psychology.

Tijdens het experiment werden mannelijke proefpersonen ondervraagd door een vrouw terwijl ze op een enge instabiele brug stonden. Een andere groep onderging hetzelfde proces terwijl ze op een veilige, stabiele brug stonden. De resultaten toonden aan dat de mannen op de instabiele brug zich meer opgewonden voelden ten opzichte van de vrouw dan de andere groep. Dat is vergelijkbaar met een ruzie met onze partner. “De staat van woede tijdens de ruzie wordt omgezet in een staat van opwinding tijdens de seks”, legt filosoof Aaron Ben-Zeév uit.

Ook psychotherapeut Esther Perel heeft een verklaring waarom ruzie met je partner opwindend kan zijn. Erotisch verlangen vloeit volgens haar voort uit afstand. In haar boek ‘Erotische Intelligentie’ legt ze uit dat seks gewoon minder interessant wordt als je weet dat je het kan krijgen wanneer je maar wil. Tijdens een ruzie creëer je afstand, waardoor je opnieuw meer aantrekkingskracht voelt. Je moet je partner als het ware opnieuw veroveren.