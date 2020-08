De Praagse Dagmar (64) volgde haar Limburgse vakantielief Ludo (64) naar België in 1979: “Zelfs het IJzeren Gordijn kon ons niet tegengehouden”

. In 1979 verliet de toen 23-jarige Dagmar Brozova (nu 64) het communistische Praag om haar vakantielief Ludo (64) te volgen naar het Limburgse Koersel. Hun decennialange liefdesverhaal eindigde dan wel in een echtscheiding, ze heeft er geen spijt van. “Pas twee jaar na onze eerste ontmoeting zagen we elkaar terug. En toen besloten we ineens te trouwen.”

Kunstenares Dagmar Brozova studeerde in de seventies voor burgerlijk ingenieur aan de universiteit in Praag. De stad was toen, net zoals de rest van het land, erg communistisch. “Kunst stond niet op het lijstje, dus daar begon je niet aan. Het gebrek aan vrije keuze sijpelde door in elk aspect van je leven... In het keurslijf lopen, binnen de paden blijven, aanvaarden dat sommige zaken niet voor jou zijn weggelegd.”

Ze was twintig toen ze met haar vriendin Hannah een internationaal jeugdkamp aan de Moldau, bij Praag, bezocht. “Het was een van de weinige kansen om mensen uit andere landen te leren kennen. Meestal ging het om Russen en Oost-Duitsers, maar af en toe waren er bezoekers uit het Westen. Dan konden we ons Engels oefenen. Mensen van andere nationaliteiten waren als exotische wezens voor ons. Toen we lazen dat er ook Belgen zouden zijn, zeiden we: ‘Tiens, hoe zouden die eruitzien?’ We wisten weinig over België. Toen Hannah en ik aan een tafeltje gingen zitten, vroegen twee Belgische jongens of ze ons gezelschap mochten houden. Een van hen was Ludo.”

Onze correspondentie was niet diepgaand, maar ik keek ernaar uit. Hij kocht romantisch briefpapier en zette dat vol hartjes en kruisjes Dagmar Brozova

Liefde op het eerste gezicht was het niet, veeleer een grote nieuwsgierigheid en een drang om elkaar beter te leren kennen. “Hij zag er goed uit. Groot en sterk, een aantrekkelijke jongeman. Hij kwam uit een land waar alles mogelijk was, en ik wou daar alles over weten. Hij was een goede gesprekspartner. Tijdens de vele activiteiten zochten we elkaar op. Voor je het weet, werd er wat gezoend en gedaan, en toen moest hij jammer genoeg terug. We hadden elkaar toen vier dagen gezien, denk ik.”

Tegengehouden door Tsjechische censuur

Vanaf dan moest het jonge paar het stellen met de vele brieven die ze elkaar stuurden. Het was dan wel 1976, maar om te bellen moest Dagmar een officiële aanvraag indienen en haar telefoontje vanuit het hoofdpostkantoor in Praag plaatsen. Dagmar mocht niet naar België reizen. Ludo deed zijn legerdienst en kon niet weg. “Diepgaand was onze correspondentie niet, maar ik keek er hard naar uit. Hij kocht romantisch briefpapier en zette dat vol hartjes en kruisjes. We planden toen niet verder dan een jaar, tot het volgende jeugdkamp. Daar zouden we elkaar terugvinden en daarna wel weer zien.”

Toen de datum van het nieuwe jeugdkamp dichterbij kwam, viel de briefwisseling plots stil. “Ik was zó verdrietig. Emmers heb ik bij elkaar geweend. Uiteindelijk kwam ik te weten dat Ludo nog wel had geschreven en zelfs een telegram had verstuurd: ‘Ik kom!’. Maar dat heb ik nooit ontvangen.”

Na twee jaar in elkaars armen vallen was geweldig. We groeiden weer helemaal naar elkaar toe Dagmar Brozova

De Tsjechische censuur hield duidelijk niet van jonge liefde. Ludo en Dagmar moesten nu nóg een jaar langer wachten op een rendez-vous. “Pas twee jaar later hebben we elkaar teruggezien. Dat was lang, ja. Maar het ging nu eenmaal niet anders. Het was natuurlijk geweldig om elkaar in de armen te vallen. We groeiden weer helemaal naar elkaar toe en het afscheid viel ons zwaar. De gedachte dat er weer een jaar zonder hem zou passeren, was verschrikkelijk. Dus zei Ludo: ‘Dan gaan we trouwen’.”

Naar een piepklein Belgisch dorpje

“Wat me nu verbaast, is dat onze ouders ons zo vertrouwden en meegingen in onze gevoelens”, zegt Dagmar. “Als mijn dochter of kleindochter me zou vertellen dat ze haar hele leven zal omgooien voor een jongeman die ze — laat ons eerlijk zijn — amper kent, zou ik zeggen: ‘Ben je gek? Wat weet je van hem of zijn familie? Jullie hebben dan wel veel brieven geschreven, maar je hebt elkaar misschien een week in levenden lijve gezien.’”

“Maar kijk: niemand heeft bezwaar geopperd en we hebben lange tijd een erg gelukkig huwelijk gehad. Ik ben Ludo nog steeds dankbaar voor de kansen die hij me heeft gegeven, zijn steun en liefde. Maar het is ook erg moeilijk geweest. Hij vertrok naar zijn werk en ik was alleen in een land waar ik de taal niet sprak, de gewoontes niet kende en geen netwerk had. Ik heb zwarte en zware momenten gekend.”

Het drong tot me door dat ik mijn rijkgevulde leven in de boeiende Tsjechische hoofdstad inruilde voor een bestaan in een piepklein Belgisch dorpje Dagmar Brozova

Een loodzware administratie en overactieve papiermolen ontbreken ook niet in dit Belgisch-Tsjechische verhaal. “Ik zou niet meer weten hoeveel documenten nodig waren en formulieren ingevuld moesten worden om Belgische te worden en te kunnen trouwen, maar het heeft bijna een jaar geduurd om alles in orde te krijgen. We hielden vol, want dit was wat we wilden. Eén keer heb ik een klein beetje twijfel gevoeld. Ik zat weer eens in de Belgische ambassade te wachten en bestudeerde de grote kaart van België die aan de muur hing. Ik zag Antwerpen en Brussel, wat kleinere stadjes als Mechelen en Hasselt. Maar waar lag Koersel, waar ik naartoe zou gaan? Het begon tot me door te dringen dat ik mijn rijkgevulde leven in de boeiende Tsjechische hoofdstad zou inruilen voor een bestaan in een piepklein Belgisch dorp waar ik niemand kende en waar vermoedelijk weinig gebeurde.”

De aantrekkingskracht tussen Ludo en Dagmar maakte veel goed. “Ik denk dat het op een bepaald moment je lichaam is dat praat, dat het pure biologie is die je drijft. Het is de roep van de natuur die alles overstemt.”

Grapjes maken in een andere taal

Verder zat de zin voor avontuur er ook wel voor iets tussen. “Mijn mama was heel avontuurlijk ingesteld en nieuwsgierig, altijd bereid om nieuwe zaken te leren en ontdekken. Ze zei: ‘Ga maar, verken die nieuwe wereld!’ Nu vind ik het ongelooflijk dat ik niet bang of zenuwachtig was. Daar stond ik in 1979 in Zaventem, en ik ontmoette een familie van wie ik alleen Ludo kende. Maar ik was blij, ik zag een stralend avontuur om aan te beginnen.”

Ik had de Vlaamse tv-series niet gezien, ik kende de zangers niet. Wie waren in godsnaam nonkel Bob en tante Terry? Dagmar Brozova

Leven in een vreemd land, is leven zonder ankers. “Ik wilde heel snel Nederlands leren, zodat ik mijn plan kon trekken. Dat was een noodzaak voor mij. Ik wilde zelfstandig zijn, geen kneusje, geen zielenpoot. Maar zelfs als je de taal spreekt, ontbreekt het je aan een gedeelde cultuur, aan wortels. Ik had de Vlaamse tv-series niet gezien, ik kende de zangers niet. Wie waren in godsnaam nonkel Bob en tante Terry?”

Kunst bleek een houvast, een levenslijn. “Er kwamen al snel twee kinderen: Natalie, nu 39, en Filip, nu 38. Overdag was ik er voor hen, en ’s avonds volgde ik kunstonderwijs aan het Provinciaal Hoger Instituut in Hasselt, waar ik in 1989 afstudeerde. Kunst is een internationale taal, een brug. Op de academie ontmoette ik gelijkgestemden en vond ik mijn eigen identiteit terug. Onderschat niet hoe moeilijk het is om jezelf te zijn in een andere taal. Je kan geen grapjes maken, niet slim uit de hoek komen. Je kan alleen functionele boodschappen formuleren. In mijn schilderijen kon ik tonen wie Dagmar was en wat er binnen in mij leefde.”

Foto’s van de jonge kunstenares in haar atelier tonen een mooie, zelfbewuste vrouw. “Was ik mooi? Daar stond ik niet bij stil. Ik had al zoveel aan mijn hoofd: kinderen, een gezin... en schilderen.”

Dagmars schilderijen zijn gevoelig en subtiel, vaak figuratief. “Ik kon er mijn twijfels en emoties in kwijt. Mijn werken zijn altijd een spiegel geweest van mijn innerlijke leven en de buitenwereld. De vluchtelingencrisis, de oorlog in Syrië, SARS... Maar ook herinneringen aan mijn Praagse klasgenootjes. Ze vinden allemaal hun weg naar mijn werk.”

Zou ik het opnieuw doen? Dat is geen eerlijke vraag. Het is nu eenmaal de weg die ik heb afgelegd Dagmar Brozova

Haar naam dook op in veel expo’s en zelf organiseerde ze een tentoonstelling voor haar Limburgse vrienden-kunstenaars in de Praagse Academie. “Ludo heeft me altijd gesteund, en daar ben ik hem erg dankbaar voor. Achteraf gezien denk ik dat het voor hem niet makkelijk was. Eerst had hij een jonge vrouw die voor al haar contacten van hem afhankelijk was. Daarna een kunstenares die in haar eigen wereld leefde en vrijheid nodig had. Het kan niet simpel geweest zijn voor hem om dat te verwerken en aanvaarden.”

Dagmar kijkt nog steeds met open blik naar de wereld, en naar haar eigen verleden. “Zou ik het opnieuw doen? Dat is geen eerlijke vraag. Het is nu eenmaal de weg die ik heb afgelegd. Mijn keuze heeft me gemaakt tot wie ik nu ben en daar ben ik heel tevreden mee. Ik voel me bevrijd van een aantal dingen, zie meer schoonheid rondom mij dan vroeger. Ik geniet enorm van mijn kleinkinderen, Doris en Oscar. We leren van elkaar, ze laten me de wereld op nog eens een andere manier zien. Het avontuur is nog niet afgelopen.”

