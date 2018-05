De meest voorkomende leugens die mensen op datingapps vertellen TVM

22 mei 2018

12u40

Bron: Highsnobiety 0 Seks & Relaties De tijd dat je de liefde van je leven enkel tijdens het uitgaan, hobby’s of via vrienden kon leren kennen, is voorgoed verleden tijd. Steeds meer mensen vinden hun partner op datingapps, alleen is de wereld van het online daten jammer genoeg niet bepaald eerlijk en transparant te noemen. Twee professoren aan de universiteiten van Stanford en Oregon, Jeffrey Hancock en Dave Markowitz, onderzochten de meest gebruikte leugens tijdens het online daten.

Dat je op datingapps alleen de beste kant van jezelf in de kijker zet, is natuurlijk normaal. Iedereen selecteert zijn of haar beste foto’s en over gênante hobby’s wordt als vanzelfsprekend met geen woord gerept. Maar volgens de studie die werd gepubliceerd in de Journal of Communication doen we ons niet alleen beter voor dan we zijn, we liegen er ook op los. Zowel om ervoor te zorgen dat iemand met ons datet, als om van iemand af te geraken waar we geen zin meer in hebben.

Hieronder vind je de meest voorkomende leugens die we gebruiken op Tinder, Happn, Bumble en co.

Je anders voordoen dan je bent

Een derde van de onderzochte chatberichten in de studie bevatten wat de professoren ‘zelfpresentatie leugens’ noemen. Waarbij iemand bijvoorbeeld zegt van dezelfde muziek te houden, om interessanter of cooler over te komen.

Een face-to-face afspraakje vermijden

Aan de andere kant wordt er ook flink wat afgelogen om een afspraakje in het echte leven te vermijden. Meestal wordt een gebrek aan tijd als excuus gebruikt. Ook een vermoeiende dag op het werk, een zogezegde ruzie met iemand in de omgeving of mentaal nog niet klaar om serieus te daten zijn veelvoorkomende leugens om onder een afspraakje uit te komen. In één van de onderzochte chatberichten gebruikte iemand zelfs als excuus dat hij examens had op woensdag en donderdag op vakantie vertrok dus minstens nog een paar weken niet kon afspreken.

De zachte afwijzing

Als een afspraak eenmaal succesvol afgezegd is, voelen veel mensen blijkbaar nog de nood om opnieuw met een leugen te komen om de afwijzing wat te verzachten. Soms uit medelijden met de ander, maar vaker om de opties open te houden en de kans op een date later niet helemaal te verknallen. “Ik wou echt dat ik kon” of “binnenkort heb ik meer tijd” zijn dan erg populaire excuusjes.

Te laat komen

Daarnaast liegen ook veel mensen dat ze “onderweg zijn” of “er bijna zijn”, terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Al wordt daar lang niet alleen op datingapps over gelogen. File en problemen met het openbaar vervoer worden vaak geopperd als reden van het te laat komen.