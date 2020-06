De man van Vera (48) kan zijn ex-minnares niet loslaten: “Waarom blijft hij toch contact zoeken met haar?”

“Een jaar geleden heb ik ontdekt dat mijn man, Dave, vreemdging. We hebben een druk gezin met vier pubers. We leefden al geruime tijd naast elkaar en we staken amper nog tijd in onze relatie. Dat heeft hem in de armen van een andere vrouw gedreven. Hij was nieuwsgierig en ging op zoek naar spanning. Al surfend op het internet leerde hij een alleenstaande vrouw kennen op wie hij verliefd geworden is. Ik merkte al langer dat hij vaak op zijn gsm zat, maar ik vertrouwde hem blindelings. Ik had dit nooit van Dave verwacht.”

We zijn drieëntwintig jaar samen, we hebben een prachtig gezin: dat gooi je niet zomaar weg

“Op een dag las ik hun berichten in zijn gsm. Het was een enorme schok voor me. Dave ging een paar weken bij zijn ouders wonen. Maar ik voelde al snel hoeveel spijt hij had, en ik wilde hem een tweede kans geven. We zijn drieëntwintig jaar samen, we hebben een prachtig gezin: dat gooi je niet zomaar weg, hè. Er was nog voldoende liefde over. We gingen samen in therapie en dat miste zijn effect niet: daarna stonden we sterker dan ooit. Ook onze seksuele relatie verbeterde. Want ook in bed waren we al enkele jaren de weg wat kwijt. Nu ontdekten we samen weer hoe vanzelfsprekend en fijn seks kan zijn.”

“Zijn ex-minnares had het al die tijd moeilijk met het einde van hun relatie. Ze bleef hem berichten sturen. Ik heb Dave op een dag gevraagd om haar te blokkeren, wat hij meteen deed. Hij was wel zo eerlijk om te zeggen dat hij honderd procent voor mij kiest, maar dat hij haar miste. ‘Als gewone vriendin.’ En omdat ze ‘zo’n goede band hadden’. Ik heb me toen begripvol opgesteld, ik paste hiervoor de tips van de therapeut toe.”

“In het begin van de lockdown merkte ik helaas dat hij stiekem weer berichten naar haar stuurde. Zijn excuus? Hij wilde weten hoe ze het stelde in quarantaine. Of ze gezond en wel was. Ook ditmaal haalde ik al mijn empathie uit de kast: we spraken af dat contact kon, maar alleen als hij er eerlijk over was en de berichten niet zou wissen.”

Waarom wil hij contact met haar houden als het mij pijn doet?

“Ik voel echter dat het vertrouwen dat ik weer opgebouwd had, sindsdien weg is. Zelfs nu alles open en bloot gebeurt, en ik zogezegd alles mag lezen, heb ik het moeilijk. Waarom kan hij haar niet loslaten? Waarom wil hij contact met haar houden als het mij pijn doet? Moet ik me eroverheen zetten? Waarom kan hij niet met haar breken? Ik denk ook dat Dave op deze manier de gevoelens van die vrouw blijft voeden. Waardoor ik weer ga twijfelen over zijn gevoelens voor haar én voor mij.”

“Tijdens de lockdown had ik zoveel behoefte aan therapie, maar de praktijk van onze therapeut lag stil. Ik kan pas over enkele weken teruggaan, en ik kan amper wachten om er antwoorden te krijgen. Ik heb de jongste maanden al een paar keer gedacht om op te geven. Omdat ik het beeld van die vrouw niet uit mijn hoofd krijg. Dave en ik hebben een connectie en we zien elkaar graag. Daar twijfel ik niet aan. Maar de hele situatie met die andere vrouw maakt me onzeker en ongelukkig. Er hangt opnieuw veel spanning in de lucht thuis. Als hij wil knuffelen, duw ik hem weg. Omdat ik teleurgesteld ben dat hij in deze kwetsbare periode toch de drang voelt om die vrouw berichten te sturen. Hij voelt zich blijkbaar verantwoordelijk omdat hij haar gekwetst heeft. Omgekeerd hoopt zij mogelijk nog altijd dat hij voor haar kiest op een dag. Heb ik gelijk, dat je niet zomaar ‘vrienden’ kan zijn met een ex-minnares? Of moet ik hem die vrijheid geven in alle vertrouwen, op voorwaarde dat ik alles mag lezen en weten? Mijn buikgevoel zegt dat de eerste optie de beste is, maar misschien heb ik het mis?”

De raad van Wim Slabbinck: “ Probeer eens in zijn schoenen te staan”

“Ik begin met een heikel maar belangrijk punt. Als je iemand graag gezien hebt in je leven – een familielid, een goede vriend, maar ook een minnaar of minnares – is het heel menselijk dat je die persoon mist als de relatie stopt. Een abrupt einde van gelijk welke relatie is niet fijn, en dat geldt dus ook voor een affaire. Al te vaak wordt hier te snel overheen gegaan, omdat alleen de toekomst telt en iedereen zo snel mogelijk wil vergeten wat er gebeurd is. Maar zo eenvoudig is het niet. Dave is eerlijk over het feit dat hij die andere vrouw mist. Niet als seksuele partner, maar als vriendin. Het is goed dat hij dat oprecht toegeeft. Anders zou zijn gevoel blijven knagen en mogelijk een eigen weg zoeken.”

Hoe graag we ook zwart-wit willen denken inzake overspel – ‘Géén contact meer!’ – in de realiteit is dat vaak niet haalbaar Seksuoloog Wim Slabbinck

“Je hebt al ontzettend veel empathie getoond, Vera, en ik snap je frustratie over het feit dat Dave nog contact wil. Want jij ziet daar natuurlijk ook de risico’s van in. Zal hij niet opnieuw voor haar bezwijken? Maar jouw frustratie zal zijn gemis niet wegnemen. Hoe graag we ook zwart-wit willen denken inzake overspel – ‘Géén contact meer!’ – in de realiteit is dat vaak niet haalbaar. Misschien kunnen jullie samen spelregels ontwikkelen. Leg alle opties op tafel. Als hij bevriend wil blijven met die vrouw, kan dat misschien volgens goede afspraken. Geef aan waar jij mee kan leven, en waarmee niet. Dave is daarna dan zelf de bewaker van de grenzen die jullie samen bepaald hebben. Wat kan door de beugel, wat niet? Vriendschap is naar mijn ­gevoel niet onmogelijk. Die andere vrouw is ook niet langer ‘een verboden vrucht’, net omdat er openheid over is. Wat kan helpen, is proberen om eens in zijn schoenen te gaan staan: stél dat jij degene was die een affaire stopgezet had. Zou jij, als mens, die andere persoon missen? Vragen hoe het met hem gaat? Zeker in coronatijden? Probeer misschien die andere vrouw niet alléén als ‘ex-minnares’ te zien, maar wel als iemand die in een latere fase mogelijk zelfs een positieve impact kan hebben op jouw relatie met Dave.”

“Jij en Dave zitten opnieuw in een crisis, en dat is niet fijn. Maar het goede nieuws is dat jullie hier al eens zijn doorheen ­geraakt. Dat jullie samen hulp gezocht en gevonden hebben. Denk aan het feit dat je er de vorige keer ook samen in geslaagd bent om jullie relatie te doen groeien. Zodra de relatietherapie weer opgepikt kan worden, lukt dat zeker een tweede keer.”

Geen onderwerp waar meer over wordt geschreven en gesproken dan de liefde. Wij verzamelen de beste artikels over lust en liefde in dit dossier.

Lees ook:

Alcohol drijft Brenda (42) en haar man Werner (46) uit elkaar: “Als hij drinkt, wordt hij iemand anders” (+)

Tim (41) wil zijn vriendin Ilse (39) zien, maar zij is bang om besmet te raken: “Panisch voor corona, en ik dan? (+)

Lieve (39) is bang dat de liefde van Bart (40) uitdooft: “Deze lockdown wordt de doodsteek voor onze latrelatie” (+)