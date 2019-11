Exclusief voor abonnees De man van Klaartje besloot om haar te dumpen en met zijn minnares verder te gaan Corine Koole

03 november 2019

08u16

Bron: Volkskrant 0 Seks & Relaties Een donderslag bij heldere hemel was het, toen de man van Klaartje (49) bekende dat hij een ander had. En dat hij niet haar, maar zijn jong lief meenam naar hun nieuw huis. Hoe in hemelsnaam had ze dit niet zien aankomen?

“In 2003 ben ik getrouwd, en vijftien jaar lang hadden mijn man en ik het geweldig samen. Hij wist me altijd het gevoel te geven dat ik de hoofdprijs was, deelde de gulste complimenten uit en liet ook anderen ­voortdurend weten dat hij het zo met mij ­getroffen had. Hij was het bovendien die me ­stimuleerde mijn studie op te pakken, waardoor ik nu werk als ­therapeut. Ik was ervan overtuigd dat ik na twee langdurige relaties ­eindelijk de man had ­gevonden voor de rest van mijn leven. Hij was niet knap, maar met zijn sportieve lichaam vond ik hem heel aantrekkelijk en wij waren dus extreem gelukkig.”

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu