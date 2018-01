De leukste cadeaus voor mensen die Valentijn haten Sophie Vereycken

31 januari 2018

15u02 0 Seks & Relaties Binnen twee weken is het zover, dan kijken verliefde koppels van over de hele wereld elkaar diep in de ogen en verrassen ze hun partner met een attent cadeau. Moet jij al kokhalzen bij de gedachte? Dan zijn deze grappige geschenken misschien meer iets voor jou.

Eerlijk is eerlijk, het is perfect toegestaan om 14 februari over te slaan. Maar wil je je partner tóch verrassen met een cadeautje of attentie - gewoon omdat je hem/haar graag ziet, niét omdat het Valentijn is - dan zijn dit wel enkele leuke opties.

1. Valentijnskaarten die niet voor kleffe koppels zijn? Ze bestaan. € 3,34 via Etsy

2. Stop met gezond koken en maak het hele weekend niet schoon (ga gewoon naar buiten, dan heb je er geen last van). De suggesties in het 'F*CK-it list book voor koppels' klinken wat ons betreft prima. € 9,95 via bol.com

3. Je liefste verrassen met chocolade? Zó 2017. Geef ons maar prosecco-snoepjes. € 12,95 bij Radbag

4. We moeten niet flauw doen, jullie liefde voor elkaar is mooi maar tussen de lakens mag het ook plezant zijn. En dat lukt zeker met deze stoute kraskaartjes. € 7,09 via Etsy.

5. Traditioneel gezien gaan koppels op Valentijn uit eten. Als Valentijnhaters doen jullie daar uiteraard niet aan mee, maar toch niemand die nee zegt tegen een lekkere maaltijd die je gewoon moet opwarmen? En door thuis te blijven ontwijk je al die andere kleffe koppels. Tussen de € 19,5 en € 30 per persoon bij Zappore.

6. Niets zegt 'ik hou van jou' als een fles sterke drank. Of je partner nu van gin, wodka of vermouth houdt, er is voor iedereen wat wils, en je kan elke fles personaliseren. Vanaf € 34,95 bij ginsonline.