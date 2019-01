De kunst van het versieren: zo ben je een goede wingman Margo Verhasselt

22 januari 2019

11u02

Bron: GQ 0 Seks & Relaties Films bevatten gewoonlijk nogal wat clichés. Jongen ontmoet meisje, tegenwoordig al dan niet dankzij een goede wingman. Oftewel: een vriend die je helpt het meisje te pakken te krijgen. Je kent het type wel, een intelligent, knap persoon die geweldige tips geeft aan zijn vriend in nood die net iets minder geluk heeft in de liefde. En boem! Alles komt op z’n pootjes terecht. Maar hoe word je een goede wingman?

Verrassend genoeg (of juist helemaal niet) hebben films het vaak goed mis. De personages zijn te druk, te geforceerd of begrijpen niet wat ze nu net moeten doen om iemand te versieren. Het advies van de wingman draait vaak rond vreselijke openingszinnen of scenario’s waarin eigenlijk niemand wil zitten. Om die te vermijden geven we vijf tips die vooral wél toe te passen zijn:

1. Wees subtiel

Je vertoeft als ideale wingman eigenlijk in de coulissen en moet dan eigenlijk ook onopgemerkt blijven. Jouw taak is weten wanneer je op iemand afstapt en een praatje met iemand slaat, wat je moet zeggen en ook wanneer je weer moet vertrekken. Kortom, je moet situaties erg goed kunnen inschatten en mensen goed kunnen lezen. Dat brengt ons meteen ook bij een ander cruciaal punt van het wingmanschap: je moet nuchter genoeg zijn om de taak uit te voeren. Als je niet meer weet wat je aan het uitkramen bent, dan is het kalf vaak al verdronken.

2. Praat met iedereen

De meest cruciale rol van een wingman is mensen aan elkaar voorstellen. Je mag niet bang zijn om op een groep af te stappen en hallo te zeggen. Jij bent de persoon die zichzelf voorstelt zodat jouw vriend iemand’s naam te weten kan komen. Je opent een metaforische deur voor iemand. Maak het niet ongemakkelijk, wees sociaal en ga een gesprek aan. En vooral: probeer niemand te forceren om naar huis te gaan met jouw vriend of vriendin. Neen is en blijft neen.

3. Weet wanneer het welletjes is

Krijg je het gevoel dat de mensen waarmee je praat geen interesse hebben of gewoon antwoorden omdat ze zich verplicht voelen, een excuus zoeken of eigenlijk van je weg proberen te vluchten? Get. The. Hint. Geeft iemand je hele korte antwoorden, of zegt de persoon dat hij of zij op zoek is naar z’n vrienden, dan heeft die waarschijnlijk niet al te veel interesse. Vrouwen voelen zich vaak verplicht vriendelijk te blijven. Als ze effectief interesse heeft in je vriend zal ze heus wel om zijn mopjes lachen en zo nu en dan zijn arm aanraken. Als ze haar drankje nerveus vastgrijpt en oogcontact maakt met haar vrienden, dan ben je eraan voor de moeite.

4. Stel ook jezelf goed voor

Eens je met iemand aan het praten bent waarin je vriend interesse heeft, zit je job er niet op. Je moet overkomen als iemand waarmee je zelf eigenlijk ook bevriend zou willen zijn. Want iemand met leuke vrienden is nu eenmaal aantrekkelijk. Stel veel vragen, maak oogcontact en onderbreek mensen niet. Je moet de conversatie niet per se leiden, maar hou de fun erin en zorg dat iedereen zich betrokken voelt.

Het belangrijkste: het is de bedoeling dat jouw vriend’s persoonlijkheid goed uitkomt, en dat de jouwe niet de bovenhand neemt.

5. Word bevriend met de vrienden

Het is niet de bedoeling dat je zoals vroeger twee poppen met hun koppen tegen elkaar duwt. Iedereen wil een gezellige avond, dus probeer dat ook waar te maken. Bring the party! Heb je je taak volbracht en heeft je vriend iemand aan de haak geslagen? Probeer dan gewoon vrienden te worden met de vrienden van zijn of haar verovering en zo je leuke avond verder te zetten.

