De invloed van een burn-out op je seksleven Timon Van Mechelen

02 februari 2018

16u40

Bron: De Morgen/NINA 2 Seks & Relaties We worden er tegenwoordig mee om de oren geslagen, maar de cijfers liegen helaas niet. Vorig jaar werden 28.000 Belgen genekt door een burn-out en in de toekomst zullen dat er alleen maar meer worden. Er wordt wel eens gezegd dat seks hét middel is tegen de aandoening, maar heb je daar nog wel de fut voor als je thuiszit met een burn-out? Een aantal onderzoekers van de Vlaamse Universiteit Brussel (VUB) hopen er door een enquête achter te komen.

“Seks is één van de eerste dingen die we laten vallen. Zeker wanneer het allemaal wat moeilijker wordt. We moeten al gaan werken, presteren, koken, wassen, onze sociale contacten onderhouden, ... Als we dan eindelijk ’s avonds laat thuis zijn ‘moeten’ we ook nog vrijen. Dat zorgt ervoor dat er al snel een soort druk op seks komt te liggen. Zodra het drukker is of we gespannen zijn, is seks het eerste dat van die hele waslijst geschrapt wordt. Wist je trouwens dat we het meeste vrijen op vakantie? Hoe denk je dat dat komt? Omdat er dan eindelijk tijd en rust is, natuurlijk,” vertelt burn-outcoach Willemijn van Dommelen aan NINA.

Humor en sport

Willemijn werkte tot enkele jaren geleden als woordvoerder bij de zenders Vier en Vijf en ze nam als manager tal van BV’s onder haar hoede. Tot ze een burn-out en depressie kreeg en dat zelfs verschillende keren. Ondertussen geeft ze er onder de naam ‘Burn Baby Burn’ workshops over om lotgenoten te helpen. Eén van de tips die ze mensen dan steevast geeft zijn humor en sport. “Vooral fysieke activiteit is iets dat veel mensen helpt bij hun herstel. Maar niemand die eraan denkt om in plaats van een halfuur te gaan hardlopen eens een halfuur met zijn of haar partner tussen de lakens te duiken. En waarom eigenlijk? (lacht)”

“Het zit in onze natuur om ons seksleven op een laag pitje te zetten wanneer we niet goed in ons vel zitten,” vertelt Willemijn en dat staven ook de cijfers. Uit een grootschalig Nederlands onderzoek bleek onlangs nog dat koppels gemiddeld nog twee à drie keer per maand seks hebben. Dat het aantal mensen met een burn-out blijft stijgen heeft daar dus misschien wel iets mee te maken.

Hypotheses en assumpties

Al is het voorlopig nog een misschien, want seksuoloog Bart Van Puyenbroeck vertelt aan De Morgen dat het in het internationale onderzoeksveld vaak niet verder gaat dan hypotheses en assumpties. Daarom start hij samen met professor gezondheidspsychologie Elke Van Hoof (VUB) een onderzoek dat via een online-enquête naar de link tussen stress, relaties en seksualiteit peilt.

Wat in ieder geval wel bewezen is, is dat seks ervoor zorgt dat endorfine en dopamine vrijkomen. Stoffen die het hormoon cortisol, dat sterk samenhangt met stress en burn-outs, weer gaan normaliseren. “Vergelijk het met je smartphone: die batterij loopt ook leeg tijdens de dag, en dus laden we het ding ’s avonds weer op. Logisch. Wel, intimiteit doet voor ons net hetzelfde. We kunnen onze energie voorlopig nog niet opladen via het stopcontact, maar seks kan dat wél,” legt van Dommelen uit.

De enquête van de VUB loopt tot 30 april en focust zich voornamelijk op correlatie, zaken die veel samengaan, en niet naar oorzakelijke verbanden. Een belangrijk verschil, omdat er in het laatste geval anders nogal snel een probleemgevoel gecreëerd kan worden. Als in: “ik heb maar 2 à 3 keer per maand seks, ben ik nu helemaal uitgeblust?”