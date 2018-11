De enige sekstip die je moet kennen, volgens je sterrenbeeld

13 november 2018

16u05

Ben jij net zo gevoelig als een Kreeft of heb je eerder het temperament van een Ram? Of je er nu in gelooft of niet, dit is volgens astrologe Kiki O'Keeffe de beste sekstip voor jouw sterrenbeeld.

Ram: gebruik je woede

Rammen staan bekend om hun temperament, wat vaak voor een erg leuke energie tussen de lakens kan zorgen. Probeer zeker eens wat gedurfdere posities tegen de muur of lichtjes aan je partners haren te trekken. Vraag wel altijd eerst of je sekspartner hier ook voor te vinden is.

Stier: verwen jezelf met een sensuele massage

Stieren houden van alles wat sensueel is, zeker als zij er kunnen van genieten. Een sexy massage brengt hen dus ook meteen in de mood.

Tweelingen: talk dirty

Geen enkel sterrenbeeld houdt meer van roddelen dan Tweelingen. Logisch dus dat ze ook niet vies zijn van een beetje dirty talk. Waag je ook zeker eens aan sexting om overdag je partner al op te winden voor een stomende nacht.

Kreeft: maak oogcontact

Gevoelige kreeften houden van passie met een vleugje romantiek. Oogcontact is voor hen dan ook de perfecte manier om opgewonden te raken. Het zorgt ervoor dat ze zich gezien, beschermd én gewild voelen: kortom, alle ingrediënten die nodig zijn om zoveel mogelijk plezier te beleven in de slaapkamer.

Leeuw: breng drama naar je slaapkamer

De dramaqueens onder de sterrenbeelden houden ook van wat drama in de slaapkamer. Laat je fantasieën los in een rollenspel en doe de passie oplaaien terwijl je in de spotlight staat.

Maagd: experimenteer met je onderdanigheid

Maagden zijn gemaakt om te dienen, wat van hen de ideale onderdanige maakt tijdens een kinky vrijpartij. Maar het hoeft ook niet té ondeugend te zijn, Maagden zijn immers de meest rustige sterrenbeelden in bed.

Weegschaal: wees niet bang om luid te zijn

Weegschalen hebben in het dagelijkse leven de neiging om een beetje preuts te zijn. Toch doen ze er, als het op seks aankomt, goed aan om eens alle sociale regels overboord te gooien en zich volledig vocaal los te laten gaan.

Schorpioen: doe het in het donker

Schorpioenen zijn erg intens en houden de dingen graag privé. Door te vrijen in het donker voelen ze zich dus meer op hun gemak waardoor ze hun partner ook meer durven te verrassen tussen de lakens.

Boogschutter: probeer een beetje exhibitionisme

Boogschutters houden van risico’s en raken daar ook opgewonden van. Laat dus gerust de deur eens op een kiertje staan, trek de gordijnen open of doe een vluggertje in je auto.

Steenbok: experimenteer met dominantie

Steenbokken zijn van nature leidersfiguren, die zich vooral op hun gemak voelen als ze in een machtige positie staan. En dat vertaalt zich ook naar de slaapkamer. Ze houden ervan om alles zelf in handen te hebben, inclusief het plezier van hun partner.

Waterman: integreer seksspeeltjes

Watermannen zijn altijd mee met de nieuwste trends en houden wel van een snufje technologie. Enkele leuke seksgadgets zijn dus perfect voor de futuristische Waterman om wat meer spanning in de slaapkamer te integreren.

Vissen: omhels verscheidenheid

Vissen zijn romantisch en nostalgisch, waardoor ze ook op seksueel vlak het liefst vasthouden aan dezelfde gewoontes en standjes. Een paar ideetjes uit de Kama Sutra kunnen wonderen doen om hun relatie nieuw leven in te blazen.